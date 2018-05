Procès Accurso: 250 000$ en ristourne en 17 mois

Un témoin au procès de Tony Accurso, qui fait face à cinq accusations, dont une de corruption dans les affaires municipales, a affirmé vendredi avoir eu recours à de la fausse facturation pour amasser les fonds nécessaires à la participation à un cartel à Laval.

Nicolas Théberge a été directeur régional chez Sintra en 2005. Il a confirmé à son tour le cartel en place à Laval et le paiement d'une ristourne de 2% pour obtenir des contrats arrangés.

«J'estime à un quart de million le 2% que j'ai donné» a expliqué le témoin, qui a été en poste pendant 17 mois chez Sintra à Laval.

Il a dit avoir eu recours à de la fausse facturation pour obtenir l'argent comptant nécessaire au paiement du 2%.

Sintra avait accumulé tellement d’argent comptant en faisant de la fausse facturation que 46 000 $ dormaient toujours dans ses coffres avant qu’elle ferme son bureau de Laval, à la fin 2006.

M. Théberge affirme avoir versé 23 000 $ à une contrôleuse chez en plus de remettre 3000 $ au PDG de l’entreprise à l’époque.

Finalement, l’ex-directeur régional de Sintra a gardé pour lui 20 000$.

Nicolas Théberge n’a pas fait l’objet d’accusations criminelles. Il a été radié 10 mois de l'Ordre des ingénieurs en plus de devoir payer une amende de 11 000 dollars.

Accusé d'avoir menti aux autorités

Le témoin précédent, Mario Desrochers, a admis ne pas avoir tout dit aux enquêteurs lors de son arrestation, en plus d'avoir caché certaines informations sur le système de collusion à Laval aux procureurs de la Commission Charbonneau en 2012.

M. Desrochers a eu droit à un contre-interrogatoire serré vendredi.

«Vous leur avez menti», a lancé l'avocat de l'accusé en faisant référence au fait qu'il a, dans le passé, caché sa connaissance du système de collusion en place à Laval.

«Je ne voulais pas m'incriminer, mon avocat m'a dit d'en dire le moins possible», a répondu le témoin Desrochers, qui était cadre de la compagnie de pavage Sintra à Laval dans les années 2000.

Me Marc Labelle s'est longuement attaqué à sa crédibilité: le témoin a directement impliqué son client dans le système de collusion à Laval. Jeudi, Desrochers a expliqué qu'il voulait que son entreprise se retire du cartel en place à Laval en 2002.

Il aurait ainsi pris part à une rencontre avec des présidents de compagnie, dont Tony Accurso. Les intervenants auraient finalement convaincu Mario Desrochers de demeurer dans le système de partage de contrats.

Or, c'est la première fois que le témoin a fait état de cette rencontre. Me Labelle a pris soin de souligner que lors du premier procès de M. Accurso, l'automne dernier, il n'avait jamais parlé de cette rencontre. Pas plus qu'il ne l'avait évoquée aux policiers dans le cadre de ses nombreuses rencontres avec eux.

C'est le 4 mai dernier qu'il dit s'être souvenu de l'événement.

«Ça se peut que ça ne soit pas arrivé?», a lancé l'avocat de la défense. « C'est arrivé!», a répliqué le témoin.

Mario Desrochers a plaidé coupable à des accusations de vol et de corruption l'été dernier. Il purge actuellement une peine d'emprisonnement d'un an dans la collectivité.