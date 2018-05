Quels sont les trois gestes à poser lors d’un tremblement de terre?

Le Bureau d’assurance du Canada (BAC) a mis en place toute une campagne de sensibilisation visant à informer la population sur les gestes à poser lors d’un tremblement de terre.

Pour y parvenir, le public peut essayer un simulateur de séisme, le Séismobile, qui se déplacera dans quelques régions au cours des prochaines semaines.

«On veut rappeler aux Québécois et aux Québécoises que le Québec est l’une des deux régions au Canada où il y a un risque de tremblement de terre. Peu de gens sont conscients qu’on est dans une région à risque», a indiqué Annie Morin en entrevue au Québec Matin.

Environ 450 tremblements de terre sont répertoriés dans l’Est du pays chaque année.

Selon le BAC, il existe au Québec trois zones à risques, et il ne s’agit pas seulement de Charlevoix.

«Ces zones couvrent le Bas-Saint-Laurent, Kamouraska, Charlevoix de même que la ligne qui part de Québec pour aller jusqu’en Outaouais en passant par Montréal. Il y a eu un tremblement de terre à Saguenay à la fin des années 80, qui a été ressenti jusque dans le sud et jusque dans l’ouest du Québec», a démontré Mme Morin.

L’expérience du simulateur dure 30 secondes, et permet de montrer à quel point une secousse peut être intense.

«Cette expérience nous montre quels sont les trois gestes à poser lorsque la terre se met à trembler. Il faut s’abaisser, s’abriter sous un meuble solide, et s’agripper pour s’assurer que le meuble reste bien au-dessus de notre tête. Parce que les dangers lors d’une secousse ne sont pas la secousse elle-même, ce sont les projectiles, les biens qui s’envolent et les affaissements qui sont dangereux et qui blessent les gens.»

Mythe du cadre de porte

Par ailleurs, le mythe du «cadre de porte» est tenace. Il ne sert à rien de trouver refuge sous un cadre de porte, bien au contraire.

«Il y a encore 20% des gens au Québec qui nous disent que c’est ce qu’il feraient. Lorsque vous êtes sous un cadre de porte, vous êtes dans un espace ouvert et vous pourriez recevoir des projectiles», assure Mme Morin.

Pour essayer le simulateur :

26 mai 2018

Québec

Fête mondiale du jeu

1095, avenue de Rochebelle

8 h 30 à 16 h 30

27 mai 2018

Québec

Centre Laurier Québec

2700, boul. Laurier

En face de l'entrée 6

10 h à 17 h

2 et 3 juin 2018

Laval

Grande fête des pompiers de Laval

Centropolis

1799, avenue Pierre-Péladeau

9 h 30 à 16 h

9 juin 2018

Gatineau

Semaine de Gatineau

850, boul. de La Gappe

9 h à 15 h

10 juin 2018

Montréal

Festival MURAL

4440 - 4446, boul. Saint-Laurent

11 h à 20 h