27 pays, 14 mois, 18 000 km, un vélo : dans son livre Histoires à dormir dehors, Jonathan B. Roy raconte son époustouflant périple qui l’a mené sur deux roues de l'Angleterre à la Malaisie.

Il dit avoir choisi ce moyen de transport parce qu’il lui permettait de parler aux gens qu’il rencontrait.

C’est toutefois un triste événement qui l’a poussé à enfourcher son vélo et à partir.

«Je pensais à ça, j'avais ça en arrière de la tête, raconte-t-il en entrevue avec Denis Lévesque. Au même moment, ma mère, elle aussi, avait un rêve, c'était d'aller en Italie et elle remettait ça d'année en année. Comme plein de gens, on a des rêves, on les repousse. Et finalement, elle a eu le cancer, elle est décédée avant de pouvoir réaliser son rêve. Ça m'a comme donné la pousse nécessaire de me dire: si je ne réalise pas ce rêve-là immédiatement ou rapidement, on ne sait pas ce qu'on a devant nous, peut-être que je ne le ferai jamais.»

Une fois en Europe, les pays se succèdent pour le cycliste : l’Angleterre, la France, toute l'Europe de l'Ouest, vers les Alpes. La Suisse, l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Turquie la Géorgie, l’Azerbaïdjan.

Il a ensuite roulé dans les anciennes républiques soviétiques, puis en Asie, pour finir sa route en Malaisie.

«Le bon monde»

Mais la route était surtout un prétexte pour faire des rencontres.

«C'est ça l'objectif, dans le fond, du voyage. Ça l'est toujours. Ma page Facebook s'appelle "Le bon monde". Depuis le début, c'est là que je poste mes rencontres, beaucoup de mes aventures. Aventures et mésaventures. Mais "Le bon monde", c'est pour démontrer à quel point les gens sont généreux, sont accueillants, sont bons partout sur la planète. Et pour moi, ce livre-là, cette histoire-là, ce voyage-là, ce n'est pas un voyage de vélo. Je ne suis pas un athlète, je n'essaie pas de faire ça le plus rapidement possible. Quand quelqu'un me fait un sourire sur le bord de la route, je m'arrête, on parle 30 minutes, une heure.»

De son propre aveu, après l’Autriche, la barrière de la langue s’installe. Mais qu’à cela ne tienne.

«T'apprends quelques mots... Sinon, les gestes, les images. Une image va parler beaucoup. Je vais montrer des images de ma famille, de la maison.»

«Marié» à Maripier Morin

Un peu partout dans le monde, des gens pensent maintenant qu’il est marié avec l’animatrice Maripier Morin!. Las de se faire demander s’il est marié, il a ressorti une photo de lui et de l’animatrice, prise lors du tournage du pilote de l’émission «Faites comme chez vous», et a prétendu pendant des mois qu’il s’agissait de sa femme.

«Du Vietnam à l'Asie centrale à la Turquie, quand t'es rendu à 21-22 ans et que t'es pas marié, il y a un problème avec toi. Je me suis fait demander en mariage deux minutes après avoir rencontré des personnes. Un homme qui appelait sa soeur: "Je t'ai trouvé quelqu'un"!»

Qui dit contrées lointaines dit aussi expériences culinaires particulières. Un de ses souvenirs les plus spéciaux, c’est le grand bol de lait de dromadaire fermenté «dégusté» dans les steppes du Kazakhstan.

«Ça goûte comme du yogourt ou du fromage cottage que t'aurais laissé dehors, dans le stationnement, pendant 8 ans! Elle est partie chercher de l'eau dans sa remise dehors, donc, j'en ai profité pour remettre ça dans le milieu et faire semblant de terminer mon bol pendant qu'elle revenait. Elle m'a demandé: "En veux-tu d'autre?" J'ai dit: "C'était excellent..."»

Affronter ses peurs

Partir dans l’inconnu comme il l’a fait ne l’effrayait pas particulièrement.

«Au début, j'avais plus souvent peur parce que je connaissais moins de choses. On a peur des pays, des cultures ou des religions ou des gens qu'on ne connaît pas. La première fois que j'ai eu vraiment peur, il y avait un animal juste à côté de ma tente, je ne savais pas c'était quoi. Je l'entendais respirer juste de l'autre côté de mon mur de nylon. Je sentais sa respiration, son souffle chaud sur moi, mais je n’ai jamais su c'était quoi parce que j'étais juste dans ma tente et je n'osais pas...»

Selon son calcul, il estime que voyager de cette façon lui coûte environ 25 $ par jour, soit 9000 $ par année.

Et maintenant, que compte-t-il faire? Il repart dans un mois pour découvrir d’autres contrées.

«On se définit par notre emploi, on se définit par plein de choses. À force d'avancer et juste d'apprendre à vivre avec l'incertitude, je pense que je suis beaucoup plus confiant envers peut-être moi-même, mais envers la vie aussi, puis les opportunités qui vont arriver peut-être par elles-mêmes si on fait ce qu'on aime. Pour l'instant, j'ai le goût de continuer à découvrir le monde à vélo.»