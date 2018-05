Un photo de la salle de bain de Whitney Houston en guise de pochette d'album

Kanye West a remplacé à la dernière minute la pochette du nouvel album du rappeur Pusha T pour y mettre une photo de la salle de bain de Whitney Houston.

Dans un récent entretien radiophonique, Pusha T a expliqué que son producteur et collaborateur Kanye West l’avait appelé pour lui dire qu’il n’aimait plus la pochette de «Daytona», son prochain album, et lui a proposé une alternative.

«Kanye West a changé ma pochette la nuit dernière à une 1h du matin parce qu’il ne la sentait pas, a déclaré Pusha T. La pochette originale était une photo sur laquelle on était tous d’accord. Il a appelé son photographe, on a pris ces photos... Bien. On aime. Tout va bien.»

Mais Kanye West a subitement changé d’avis et aurait déboursé 85 000 dollars de sa poche afin d’acheter les droits d’une photo de la salle de bain de Whitney Houston prise en 2006.

Le cliché montre les lieux recouverts de boîtes de médicaments disséminés autour de l’évier. C’est finalement bel et bien cette photo qui a été utilisée pour la pochette de l’album paru aujourd’hui.