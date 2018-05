Une tournée de sensibilisation à l’exploitation des hydrocarbures

La caravane «La Gaspésie à cœur» sillonnera une partie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au cours des prochains jours. L'objectif est de sensibiliser et d'informer les citoyens sur la question des hydrocarbures.

Un convoi de véhicules hybrides et électriques se déplacera pour aller rencontrer les citoyens et les élus au cours des 10 prochains jours. La tournée débutait vendredi à Rimouski et devait se poursuivre à Amqui ainsi que dans la Baie des Chaleurs jusqu'à Gaspé d'ici la fin de la semaine prochaine.

Le tout est organisé, entre autres, par le Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. D’autres organisations de défense de l'environnement de la région y participent également.

La caravane vise à informer les citoyens par le biais de conférences sur la thématique de l'eau et des hydrocarbures sous différents angles.

«Est-ce que l’eau et les hydrocarbures c’est conciliable? Est-ce que l’on peut développer des puits et avoir de l’eau potable? Par rapport au niveau juridique, ces projets-là d’hydrocarbure, est-ce qu’on est capable comme citoyen et comme municipalité de faire face à ces projets-là?» a demandé Odette Sarrazin, responsable de la caravane.

La tournée débute à un moment où différents projets inquiètent en Gaspésie, notamment avec Junex et Pétrolia.

Au Bas-Saint-Laurent, le regroupement Prospérité sans pétrole craint de voir Squatex et Pétrolympic reprendre leur programme d'exploration dans La Mitis.

Le Regroupement Vigilance Hydrocarbure s’inquiète, par ailleurs, de l'adoption imminente des règlements d'application de la Loi sur les hydrocarbures par le gouvernement qui sont bien différents de la première mouture présentée.

La première conférence devait avoir lieu ce vendredi, au Cégep de Rimouski, dans une formule 5 à 7.