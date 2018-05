10 peintres racontés au cinéma

Avec l’arrivée de «Gauguin – Voyage de Tahiti», film français mettant en vedette Vincent Cassel dans le rôle-titre, sur les écrans de la province, les amateurs de peinture seront ravis de se plonger dans la vie ces autres artistes d’importance au grand écran.

«Frida»

En 2002, Salma Hayek incarne à la perfection la Mexicaine Frida Kahlo, rôle qui lui vaut d’ailleurs une nomination aux Oscars. «Ce qui me touche chez Frida, c’est son courage d’avoir été unique, son courage d’avoir été différente. Elle a vécu exactement comme elle l’a voulu et ne s’est jamais excusée», avait indiqué l’actrice au moment de la sortie du long métrage de Julie Taymor.

«Pollock»

Pendant 10 ans, Ed Harris – qui prête ses traits à l’Américain – se bat pour faire porter la biographie de Jackson Pollock au cinéma. Il y parvient finalement, le long métrage sur le peintre expressionniste abstrait sort en 2000 et lui vaut une nomination aux Oscars. Le film chronique la descente aux enfers de cet artiste mort alcoolique en 1956.

«Les grands yeux»

Lorsque l’artiste peintre Margaret Ulbrich (Amy Adams) rencontre Walter Keane (Christoph Waltz), elle ne se doute pas qu’il la convaincra de le laisser prendre le crédit pour ses œuvres caractéristiques de personnages aux grands yeux. Elle finira par être reconnue après son divorce, dans les années 1960, devant les tribunaux. Réalisé par Tim Burton et sorti en 2014, le film a valu un Golden Globe aux deux acteurs principaux.

«La vie passionnée de Vincent Van Gogh»

Kirk Douglas incarne le peintre maudit dans ce film de Vincente Minnelli sorti en 1956. Les tableaux de Van Gogh vus à l’écran sont des photographies agrandies et un professeur d’art a exécuté certaines copies. De plus, l’acteur s’est entraîné à peindre des corbeaux afin de pouvoir interpréter la dernière scène du long métrage.

«Moulin Rouge»

Sorti en 1952 et réalisé par John Huston, ce long métrage n’a rien à voir avec le «Moulin rouge!» de Baz Luhrman. Le film chronique la vie d’Henri de Toulouse-Lautrec (José Ferrer), peintre et dessinateur français mort en 1901. Connu pour ses peintures du Moulin rouge, célèbre cabaret parisien, l’artiste est mort d’alcoolisme et de syphilis. Le film a été nommé dans huit catégories aux Oscars et a remporté deux statuettes.

«My Left Foot: L'histoire de Christy Brown»

Jim Sheridan («Au nom du père») est à la barre de ce film biographique sorti en 1989. On y suit Christy Brown, incarné par Daniel Day-Lewis qui sera oscarisé pour le rôle, un Irlandais atteint de paralysie spasmodique et qui parvient à peindre avec son pied gauche.

«Basquiat»

Jean-Michel Basquiat (Jeffrey Wright), mort d’une overdose d’héroïne et de cocaïne en 1988, débute comme peintre de graffitis sur les murs de New York. Rapidement, ses œuvres prennent forme et son amitié avec Andy Warhol (David Bowie) le propulsera sur le devant de la scène artistique américaine. Réalisé par Julian Schnabel et sorti en 1996, le film met aussi en vedette Gary Oldman, Benicio del Toro et Claire Forlani.

«M. Turner»

J. M. W. Turner (Timothy Spall) est un peintre britannique qui vécut de 1775 à 1851. Le long métrage, réalisé et écrit par Mike Leigh et nommé quatre fois aux Oscars, suit 25 années de l’existence de cet artiste controversé.

«La jeune fille à la perle»

Drame romantique de Peter Webber et adaptation du roman du même nom, «La jeune fille à la perle» (2003) s’intéresse à l’histoire de Griet (Scarlett Johansson), une jeune hollandaise employée comme servante dans la demeure du peintre Vermeer (Colin Firth) en 1665. Elle deviendra le modèle du célèbre tableau.

«Goya et ses fantômes»

En 1792, l’Inquisition espagnole voit d’un mauvais œil les œuvres de Francisco Goya (Stellan Skarsgard). Et le frère Lorenzo (Javier Bardem) tente de venir en aide à la muse du peintre (Natalie Portman), arrêté par le tribunal. Mis en scène par Milos Forman, le long métrage raconte une histoire de fiction, même si le contexte historique est rigoureusement exact.