3e lien: Bonnardel promet des chiffres, recule et s’excuse

François Bonnardel s’est erronément engagé, samedi matin, à ce que les coûts de l’éventuel 3e lien entre Québec et Lévis soient inscrits dans le cadre financier de la CAQ, pour finalement se raviser, en s’excusant.

La CAQ jugeant le projet de ligne rose à Montréal trop couteux et irréaliste, M. Bonnardel a été interrogé, à l’entrée du congrès national de son parti, à savoir ce qu’il en était du projet de 3e lien à Québec.

« Le financement de ce projet en bonne et due forme va être dévoilé, va être encadré dans notre cadre financier », a laissé entendre en début de journée M. Bonnardel, et cela alors que les études menées par le bureau de projet viennent tout juste de commencer.

M. Legault a aussi souvent répété que son parti n’avait pas les ressources nécessaires pour chiffrer le projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

Quelques heures plus tard, et après avoir vraisemblablement été interrogé par son collègue de La Peltrie, Éric Caire, le député caquiste de Granby a corrigé le tir, via son fil Twitter.

« De manière erronée, j’ai laissé entendre ce matin que nous allions présenter les coûts du 3e lien dans notre cadre financier, a écrit M. Bonnardel. Ce sera plutôt dans le cadre financier du gouvernement, une fois que la CAQ sera au pouvoir et que l’étude sera terminée. Mes excuses! »

Non à Montréal, oui à Québec

Même si la CAQ dit « non » au projet de ligne rose à Montréal, François Legault a réitéré samedi son appui aux deux grands projets en transport à Québec, soit celui de 3e lien et de transport structurant.

Invité à réagir en marge de la première pelletée de terre du siège social de la CNESST dans l'écoquartier D'Estimauville, le maire Labeaume a répété que sa position n’a pas changé à l’égard du projet de 3e lien.

« Nous autres, on pense toujours la même chose. On est d'accord dans la mesure où on nous fait la preuve qu'il y a un gain net pour Québec », a dit M. Labeaume.

Quant au coût du projet, « on verra », a laissé tomber le premier magistrat.

- Avec la collaboration de Dominique Lelièvre