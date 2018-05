«À chaque fois que j’en ai l’occasion, je grille!» - Bob le Chef

Amateurs de cuisine sur le gril, vous serez heureux d’apprendre qu’une nouvelle émission estivale débarque à CASA, juste pour vous! Il s’agit de «Fous du BBQ», une compétition culinaire extérieure entre voisins. Aux côtés de l’animateur Hugo Girard, il y a Bob le Chef. Entrevue avec le sympathique cuistot.

Dès le 19 mai, il sera aux côtés de l’animateur Hugo Girard à l’émission «Fous du BBQ», sur CASA. Les samedis à 12 h 30, Bob le Chef et toute l’équipe vous donneront le goût de sortir le gril. Il s’agit d’une compétition amicale entre voisins qui rivaliseront en cuisinant leur meilleure recette sur le «barbec». L’animateur et son acolyte feront office de juges. Celui qui séduira nos deux experts verra son espace BBQ amélioré pour une valeur de 5000 $ et recevra un barbecue d’une valeur de 1200 $. Le perdant aura, quant à lui, une carte VIP qui lui permettra, à tout moment, de s’inviter chez le gagnant pour être reçu dans la cour nouvellement aménagée de son voisin. Afin d’agrémenter le tout, Bob offrira une recette et des trucs aux téléspectateurs à chaque épisode. «Moi, tous les aspects de la cuisine m’intéressent alors, naturellement, j’adore cuisiner sur le BBQ! J’en ai deux sur mon balcon, j’en ai même un au charbon. À chaque fois que j’en ai l’occasion, je grille! Ça m’arrive même l’hiver.»

Qui son les candidats?

Les mots clés de Bob lorsqu’il cuisine: «simplicité» et «originalité». Par exemple, il nous concoctera, dans l’émission, des brochettes de pâté chinois. On croit souvent à tort que le BBQ, c’est une affaire d’hommes. La série va démontrer que c’est faux! «On a plusieurs participantes. Les femmes aussi sont de véritables mordues de BBQ! Il y a une belle parité!» Et les voisins dans l’émission sont, pour la plupart, de vrais voisins. Ou, du moins, ils vivent à proximité. «Tous les concurrents qui s’affrontent habitent la même

ville.» Et Bob jure qu’ils sont de véritables passionnés du gril qui nous surprendront!

Complices dans le crime

Bob aime le fait que son partenaire, Hugo Girard, adore goûter à tout. «Hugo est un “tripeux” de bouffe! Il a une bonne fourchette, en plus. Ça fait qu’on s’entend vraiment bien ensemble!» La chimie entre les deux comparses s’est installée dès le premier tournage. La complicité a vu le jour alors qu’ils ont été, sans le savoir, «partenaires» dans le crime. «Hugo et moi, on pensait que la photo finale du plat avait été faite et on l’a dévoré! Il a fallu que le concurrent refasse sa recette et, nous, on a ri... mais le réalisateur ne l’a pas trouvée comique!» Ce moment est devenu un running gag sur le plateau.

Par ailleurs, Bob reprendra son rôle de cuisinier à AMI-télé, la chaîne des non-voyants, à l’émission «Pas de panique on cuisine» à l’automne. Aussi, on peut toujours le voir sur YouTube, les dimanches après-midi, à «Bob le Chef Live».

Il initie fiston

Pour Bob, il est important de transmettre aux jeunes le goût de cuisiner. «Moi, j’ai appris à cuisiner avec mes parents et c’est quelque chose qui s’est un peu perdu. La mère de mon fils aussi et on essaye de transmettre ça à notre enfant.» Elvis a huit ans. «Il est au stade de faire flipper une crêpe dans la poêle et de faire des biscuits en mettant ses doigts dans sa bouche un peu trop souvent.»

Actuellement, Bob vit en colocation et ne se plaint pas du célibat dont il profite pour le moment. «Je suis très bien avec mes colocs! Je vais rester célibataire et en colocation pendant encore un moment, je crois.» Les colocataires ont la chance d’avoir leur propre chef à la maison. «Je leur fais à manger, mais il faut qu’ils m’endurent», rigole-t-il. Il admet que ses colocs mettent aussi la main à la pâte et qu’ils font très bien à manger.