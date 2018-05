Arrêtés après avoir fraudé plus de 27 millions $ dans un stratagème à la Ponzi

Deux Albertains ont été arrêtés puis accusés d’avoir fraudé des investisseurs pour plus de 27 millions $ dans un stratagème à la Ponzi.

Arnold Breitkreutz, 70 ans, et Susan Way, 67 ans, auraient fraudé des centaines d'investisseurs albertains en utilisant leurs fonds «contrairement à ce que les investisseurs ont dit», allèguent les autorités.

En mars dernier, la commission des valeurs mobilières de l'Alberta a statué qu’ils ont élaboré un stratagème à la Ponzi en se servant de leur entreprise, Base Finance. Entre 2014 et 2015, plus de 27 millions $ auraient été détroussés par le duo. Ils utilisaient les fonds pour rembourser d'autres investisseurs au lieu d'être utilisés pour les prêts hypothécaires.

«L’enquête a été extrêmement complexe et impliqué des ressources substantielles, des interviews et du temps», a fait savoir vendredi le sergent Doug Johnston de la Gendarmerie royale du Canada, selon le «Calgary Sun».

Ils ont tous deux été accusés de fraude de plus de 5000 $ et de vol de plus de 5000 $. En attendant leur prochaine comparution lundi à Calgary, ils ont été libérés, mais doivent respecter plusieurs conditions, notamment de ne pas «communiquer avec certains investisseurs», et de ne pas quitter le pays.