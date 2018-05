Comment sera consommé le cannabis de demain

Pendant que les Québécois se demandent où ils pourront fumer un joint dans les lieux publics, les entreprises de l’industrie rivalisent d’ingéniosité pour offrir de nouvelles façons de consommer et pour s’adapter aux nouveaux consommateurs. Le Lift Cannabis Expo qui se tient à Toronto ce week-end est l’occasion pour les quelque 260 entrepreneurs de venir montrer ce que l’avenir nous réserve.

Vaporisateurs

PHOTO ANNABELLE BLAIS

Le vaporisateur à la menthe au THC ou au CDB d’Hydropothecary se retrouvera-t-il sur les tablettes de la Société du cannabis du Québec? Rien n’est moins sûr. Les huiles de cannabis seront légalisées avec la fleur séchée à l’automne. Le producteur québécois mise sur ce produit pour offrir une solution de rechange sans fumée. Mais il utilise de vraies feuilles de menthe poivrée avec sa base d’huile. Or le projet de loi veut interdire les produits aromatisés. Une histoire à suivre...

Beurre

PHOTO ANNABELLE BLAIS

Les produits comestibles ne seront pas légalisés avant encore un an. Rien n’interdira toutefois, dès la légalisation, d’acheter son cannabis séché ou son huile pour fabriquer ses propres comestibles. Certains entrepreneurs ont compris qu’on ne devient pas un Ricardo ni même un cuisinier rebelle si facilement. Cet appareil permet de fabriquer un beurre au cannabis qui peut ensuite être utilisé dans une recette de sauce ou de pâtisseries. Un 250 $ à investir pour les paresseux du chaudron.

Pipes classiques

PHOTO ANNABELLE BLAIS

Les classiques pipes à eau ou bongs ne disparaîtront pas, mais leur design s’adapte. Les couleurs clinquantes ont laissé place à des tons moins tape-à-l’œil. West Coast Gifts souhaitait ainsi créer un modèle plus élégant, mais aussi plus sobre pour une clientèle plus discrète. On a aussi vu, à l’intention des femmes, des modèles de couleur de (oh surprise!) rose...

Réfrigérateur

PHOTO ANNABELLE BLAIS

Le Québec et le Manitoba seront les deux seules provinces à interdire la culture de quatre plants de pot à la maison. Pour les autres, des entrepreneurs ont inventé des sortes de caissons discrets pour la culture hydroponique à usage restreint. Aucune odeur ne s’échappe. De quoi rassurer des propriétaires d’immeuble. Pour qui a 2000 $ à investir.