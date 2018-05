«Debbie Ocean 8»: Le film en huit mots clés

Huit femmes s’apprêtent à commettre le casse du siècle. Dans leur ligne de mire? Le gala du MET à New York, soirée réunissant les plus grandes stars, donc les bijoux les plus chers et plus particulièrement un collier hors de prix.

Mais attention, l’instigatrice de l’opération n’est autre que Debbie Ocean, incarnée par Sandra Bullock, sœur de Danny Ocean, autrefois joué par George Clooney dans les longs métrages de Steven Soderbergh...

L’intrigue demeure vague – «La phrase importante est: je ne peux rien dire», de rappeler Sandra Bullock dans les pages de «InStyle».» - mais on sait que l’équipe de cambrioleuses formée par Debbie est composée de Lou (Cate Blanchett), Daphne (Anne Hathaway), Rose (Helena Bonham Carter), Tammy (Sarah Paulson), Amita (Mindy Kaling), Constance (Awkwafina) et Nine Ball (Rihanna)...

Vedettes

Comme l’action se déroule lors du gala et que l’événement est organisé par Anna Wintour, de «Vogue», bon nombre de célébrités tiendront leur propre rôle. Parmi elles, Olivia Munn (elle s’était plainte d’avoir du payer sa tenue pour le film), Kendall Jenner, Zayn Malik, Kim Kardashian, Katie Holmes, Tommy Hilfiger et Alexander Wang seront de la partie.

Hommes

L’équipe est à 100% féminine, mais Matt Damon est au générique et tient le rôle de Linus Caldwell, celui qu’il avait dans les films précédents. Derrière la caméra, c’est le cinéaste Gary Ross («Hunger Games») qui réalise «Debbie Ocean 8», Steven Soderbergh, tout comme George Clooney, agissant à titre de producteur.

Amies

Les huit actrices sont devenues amies pendant le tournage comme l’a indiqué Sandra Bullock. «C’était vraiment amusant. Imaginez que nous étions toutes les huit entassées dans la roulotte du maquillage le matin. On pourrait penser que ça aurait tourné au désastre, mais pas du tout, c’était divin. Nous partagions de l’information et nous faisions toutes nos trois «jobs» en même temps, entre la famille et nos occupations professionnelles.»

Chien

La rappeuse et humoriste Awkwafina n’a qu’un seul mauvais souvenir du tournage de «Debbie Ocean 8». Le chien – celui qui incarnait Air Bud – a été plutôt désagréable.

Critiques

Sandra Bullock s’est insurgée contre les critiques négatives virulentes qui circulaient avant même que le film soit sorti. «Nous allons répondre! Il devrait y avoir un moratoire, une règle qui indique qu’on n’a pas le droit de dire quoi que ce soit de méchant avant la sortie du film. Évidemment, ça n’arrivera jamais. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas cinq personnes qui font un film, a-t-elle indiqué en référence au «S.O.S. fantômes» féminin qui s’était fait démolir avant sa sortie. C’est une équipe d’environ 300 personnes. Donc je passe mon temps à rappeler aux gens que s’ils détestent mon film, qu’ils se souviennent qu’il y avait 299 personnes autour de moi. «Debbie Ocean 8» n’est pas une nouvelle version. C’est tout simplement une histoire qui se déroule en 2017. C’est l’histoire parallèle d’un autre membre de la famille Ocean et c’est ce qui se produit lorsque Debbie sort de prison.»

Chat

En partageant des anecdotes de tournage, Sandra Bullock a raconté qu’Helena Bonham Carter lui avait fait penser à un félin. «Elle était comme un chat. Quand je prenais le pointeur laser et que je le pointais au sol, elle sautait de son siège et le suivais, comme si elle était un chat. C’était extrêmement impressionnant.»

Rihanna

Apparemment, une actrice a bien essayé de se lancer dans une carrière de chanteuse! «Sarah Paulson en train d’essayer de chanter comme Rihanna... n’a jamais ressemblé à du RIhanna. Mais je vous garantis qu’elle a essayé», a partagé Sandra Bullock.

Statuettes

Au total, les huit vedettes féminines - Cate Blanchett, Rihanna, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Helena Bonham Carter et Sandra Bullock - ont remporté quatre Oscars, six Golden Globe, deux Emmy, huit Grammy et cinq BAFTA.