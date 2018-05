Égoportrait sur le pont: la police craignait des poseurs de bombes

Les deux Français de 21 ans qui ont escaladé le pont de Québec pour prendre un égoportrait, lundi dernier, ne se doutaient pas qu’ils allaient être soupçonnés d’être des poseurs de bombes à l’approche du G7.

Mathias Bragagia et Joan Saum, tous deux âgés de 21 ans et originaires d’Alsace, ne sont pas près d’oublier leur séance de «rooftop» au sommet du pont de Québec.

Il s’agit d’une tendance qui consiste à escalader des structures en hauteur, notamment pour obtenir les meilleurs clichés.

Vers 5 h du matin lundi, à peine rendus en haut et après avoir pris quelques clichés, les deux ambitieux ont été interpellés par des agents de la Sûreté du Québec, qui ont, par le fait même, cessé la circulation sur le pont.

Les autorités policières étant en préparation pour assurer la sécurité du G7, n’ont pas tardé à arrêter les deux étudiants en informatique de l’Université Laval, pour ensuite les interroger de nombreuses heures.

« On ne s’était même pas rendu compte qu’ils avaient bloqué le pont. Quelqu’un nous a interpellés, on a regardé en bas et on a vu que des voitures bloquaient le pont », rapporte Mathias.

« Ils avaient deux inquiétudes : soit que l’on saute ou, en lien avec le G7, que l’on mette des explosifs », enchaîne Joan.

Interrogés pendant cinq heures

Après quelques vérifications, Mathias et Joan ont été embarqués séparément, puis amenés au poste. « Nous avons été en salle d’interrogatoire pendant cinq heures », révèlent-ils.

La nature des clichés a aussi été analysée.

« Ils voulaient vérifier que nous n’avions pas pris de photos des points structurels du pont, afin de faire du repérage et poser des choses plus tard », précise Joan.

Cette arrestation est une première pour le duo qui a plusieurs ascensions de ce genre à son actif.

Un souvenir avant de repartir

Les deux jeunes hommes ont été libérés et recevront un constat d’infraction dont ils ignorent le montant.

Il s’agit de toute une aventure pour le duo qui doit rentrer en France dans les prochaines semaines après une année passée à étudier au Québec.

« Les policiers ont dit : ne le refaites plus, lance Joan en riant. Honnêtement, la Sûreté du Québec a vraiment été correcte avec nous et, aussi, les policiers ont été vraiment rapides, donc bravo à eux », ajoute Joan.

Est-ce que les clichés en valaient la peine ? « Franchement, oui. C’était vraiment beau. Nous avons filmé toute la montée du pont. Le selfie, ce n’était vraiment pas l’objectif. Le but est de vivre l’expérience d’escalader », conclut Mathias.