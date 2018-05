Frappes israéliennes sur des positions du Hamas à Gaza

L'aviation israélienne a procédé à des frappes sur deux positions du mouvement islamiste Hamas dans la bande de Gaza samedi soir, mais aucune information ne faisait pour le moment état d'éventuelles victimes, a-t-on déclaré de sources sécuritaires palestiniennes.

L'une des cibles, à Rafah dans le sud de la bande de Gaza, était des installations de la branche militaire du Hamas, selon ces sources. L'autre cible a simplement été décrite comme étant un site du mouvement islamiste dans le centre de ce territoire.

«Des avions de chasse ont frappé des cibles militaires dans un centre appartenant à l'organisation terroriste du Hamas dans le sud de la bande de Gaza», a quant à elle fait savoir dans un communiqué l'armée israélienne.

Elle n'a pas confirmé le second raid.

Le communiqué précise que ces frappes sont intervenues en représailles à une brève infiltration plus tôt dans la journée de manifestants palestiniens qui ont immédiatement rebroussé chemin.

Israël et le Hamas, mouvement qui dirige la bande de Gaza, se sont livré trois guerres depuis 2008 et observent depuis 2014 un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière de sécurité israélienne.

Au moins 116 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave depuis le 30 mars, selon de récents chiffres du ministère de la Santé dans la bande de Gaza.