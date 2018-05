Hugo Giard et Bob le Chef: un duo de feu!

Hugo Girard est un épicurien assumé, et Bob le Chef, un as de la cuisson sur le gril. Ensemble, ils animent «Fous du BBQ», une compétition culinaire où deux passionnés du gril habitant le même quartier s’affrontent dans un duel enflammé qui ne manquera assurément pas de piquant!

Hugo, connaissais-tu Bob le Chef avant d’animer «Fous du BBQ» avec lui?

Non. Lui et moi, nous nous sommes rencontrés lors des auditions pour dénicher le chef qui allait m’épauler dans cette compétition culinaire. En moins de temps qu’il n’en faut pour faire cuire un steak, la complicité était au rendez-vous!

La passion pour le barbecue est extrêmement forte, au Québec, depuis quelques années...

C’est vrai mais, sincèrement, je ne m’attendais pas à ce que la compétition soit aussi relevée! Pour les participants qui s’affrontent à «Fous du BBQ», la cuisson sur le gril n’est pas seulement une passion, mais un mode de vie! Ils préparent des plats audacieux, goûteux et impressionnants. Disons qu’on est loin des traditionnels hot-dogs et hamburgers!

Non seulement Bob et toi vous chargez de l’animation, mais vous jugez aussi les plats des concurrents, n’est-ce pas?

Oui. Nous évaluons la technique, la cuisson, la présentation et le goût. Déterminer un gagnant est extrêmement difficile, parce que ça se joue sur d’infimes détails. Par exemple, si un participant nous sert une viande cuite à la perfection avec des légumes en accompagnement qui sont rendus froids, son plat a beau être succulent, il perdra des points techniques, puisqu’il y a eu une lacune au niveau du timing. Vous allez voir: la cuisson sur le BBQ, c’est tout un art!

Des mets de haut calibre!

«La compétition »Fous du BBQ» s’adresse aux amateurs, mais, à notre grand étonnement, les concurrents qui s’affrontent présentent des mets de calibre professionnel! indique Bob le Chef. Par exemple, un gars nous a concocté un steak de quatre livres, enrobé dans une croûte de champignons porcini séchés, cuit lentement sur le gril. Pour donner un petit goût fumé à son plat, il a terminé la cuisson directement dans la braise! Certains vouent un culte au BBQ: ils ont transformé leur cour en véritable cuisine extérieure.

Ces hommes et ces femmes sont différents, mais ils ont un point en commun: ils sont de bons vivants!» conclut celui qui, en plus de nous donner ses trucs et conseils à chaque émission, nous fera découvrir ses meilleures recettes sur le gril.