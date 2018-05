La descente aux enfers de Johnny Depp continue...

L’acteur n’est plus que l’ombre de la grande star de cinéma qu’il était jadis. Son divorce tumultueux, ses problèmes financiers et ses nombreux excès ont eu un effet dévastateur sur son image, récemment écorchée par son comportement sur le plateau de tournage du film «LAbyrinth». Retour sur un déclin prévisible.

Johnny Depp a longtemps compté parmi les valeurs sûres de Hollywood. De «Cry-Baby» à «Pirates of the Caribbean», en passant par «Edward Scissorhands» et «Donnie Brasco», il y a plus de 30 ans que son étoile brille au firmament du showbiz. Hélas, les dernières années n’ont pas été les plus glorieuses pour l’acteur de 54 ans, qui a notamment été accusé de violence conjugale par sa deuxième épouse, Amber Heard. Après un divorce ayant donné au grand public un aperçu de son quotidien rocambolesque, la star a vu son mode de vie extravagant défrayer la chronique. Sa dernière frasque en date pourrait donc porter un coup fatal à une carrière qui périclite.

Ivre et agressif

Selon les nombreuses sources qui se sont confiées au «New York Post», les problèmes ont commencé quand Depp a été autorisé à réaliser une scène du film «LAbyrinth», dans lequel il interprète un inspecteur de la police de Los Angeles ayant enquêté sur les meurtres des rappeurs Tupac et The Notorious B.I.G. «Johnny a embauché deux de ses amis pour jouer dans la scène, qui est devenue beaucoup plus importante qu’elle aurait dû l’être. Ils ont fait fermer une rue de Los Angeles pour le tournage. Quand le permis a expiré, Johnny a continué à tourner», a expliqué une source. Le régisseur de plateau extérieur a donc dû se résoudre à demander à la star d’accélérer le processus, ce qui lui a valu un coup de poing dans les côtes. «Je vais te donner 100 000 $ si tu me frappes», aurait ensuite crié la vedette qui, selon la source, aurait «bu et fumé toute la journée».

Le réalisateur du film, Brad Furman, n’a pas tardé à se porter au secours du principal intéressé. «Johnny Depp traite toujours l’équipe et les gens qui l’entourent avec le plus grand respect. Faire un film peut être stressant, et des non-événements deviennent souvent exagérés. Nous aimons tous les histoires — il n’y en a pas ici», a-t-il déclaré par voie de communiqué. Cette intervention n’a pas suffi à blanchir la star, qui se retrouve une nouvelle fois au coeur d’un scandale.

Devant les tribunaux

Cette controverse s’ajoute à une récente poursuite intentée par deux anciens gardes du corps de Depp, qui accusent leur ex-patron de licenciement abusif et de pratiques commerciales illégales. Selon les documents légaux obtenus par E! News, Eugene Arreola et Miguel Sanchez affirment avoir été «obligés de protéger l’accusé Johnny Depp contre luimême et contre ses vices en public, devenant ses aides à domicile. Un incident dans un club local a obligé les plaignants à alerter Johnny Depp que des substances illicites étaient visibles sur son visage et sur lui, tout en empêchant les curieux de voir son état». Les deux hommes réclament des dommages et intérêts de 25 millions de dollars.

Il s’agit d’un nouveau coup dur pour l’acteur, qui se trouve aussi au centre de démêlés judiciaires avec son ancienne firme comptable. The Mandel Group, accusé par la star d’avoir dilapidé sa fortune, a déposé une contre-poursuite en affirmant que leur ancien client était le seul responsable de sa débâcle financière. Les avocats de l’entreprise ont soutenu que les dépenses de Depp se chiffraient à 2 millions de dollars par mois, dont 30 000 $ uniquement pour le vin. Cette descente aux enfers risque de coûter cher à l’interprète de Jack Sparrow, dont la carrière n’est plus ce qu’elle était. En décembre, des fans de «Harry Potter» ont même lancé de multiples pétitions visant à empêcher l’ancienne idole des cinéphiles de jouer dans le film «Fantastic Beasts: The Crimes of

Grindelwald», dont le scénario a été écrit par J.K. Rowling. Voilà qui s’annonce plutôt mal pour celui qui a longtemps figuré parmi les chouchous du grand public.