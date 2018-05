Beauport: le corps retrouvé vendredi est celui d’Aurélien Chuop-Mourareau

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a confirmé que le corps retrouvé vendredi dans une carrière dans l’arrondissement de Beauport, à Québec, est celui d’Aurélien Chuop-Mourareau, un adolescent de 16 ans porté disparu depuis le 23 mai.

Les policiers ont fait la macabre découverte dans la soirée, vendredi, alors qu’ils concentraient leurs recherches près de l’école secondaire Samuel-De Champlain, près de la carrière. C’était le dernier endroit où l’adolescent avait été aperçu.

Dans un communiqué diffusé samedi matin, le SPVQ a confirmé les soupçons voulant que le corps retrouvé soit celui d’Aurélien Chuop-Mourareau. Il pourrait avoir fait une chute depuis une grande hauteur.

Le corps de police poursuivait son enquête samedi pour déterminer la cause précise de sa mort.

«Tant que l’enquête est en cours et tant que toutes les informations n’ont pas été colligées et corroborées, on n’est pas en mesure d’écarter aucune hypothèse», a précisé Mélissa Cliche, porte-parole du SPVQ.

L’adolescent a été aperçu pour la dernière fois vers 10 h 30, le 23 mai, sur les terrains de l’école secondaire qu’il fréquente. L’adolescent se serait présenté à un cours d’éducation physique avant de disparaître.