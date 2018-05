Les cheminots du Canadian Pacific déposent un avis de grève pour mardi

Près de 3400 travailleurs du Canadian Pacific représentés par deux syndicats ont rejeté les offres finales de leur employeur, vendredi, si bien que des préavis de grève ont été déposés samedi.

La Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) et le Conseil de réseau no. 11 de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité (FIOE) ont fait savoir qu'une grève des travailleurs pourrait être déclenchée dès mardi, à 22 h, si les partis ne parviennent pas à s'entendre.

Quelque 3000 conducteurs et ingénieurs de train représentés par le syndicat des Teamsters ont rejeté la dernière offre patronale qui leur avait été soumise dans une proportion de 98,1 %. Les 360 agents d'entretien de la signalisation représentés par la FIOE ont fait de même en balayant la dernière offre dans une proportion de 97,2 %.

Rappelons que les syndicats avaient repoussé le déclenchement d'une grève, en avril dernier, le temps de présenter les offres finales à leurs membres.

«Le CP n’a pas arrêté de changer ses positions au cours des négociations et il n’y a pas vraiment d’indications qu’une entente est possible. Nous avons donné au Canadien Pacifique toutes les occasions raisonnables de négocier et d’éviter une grève, mais cela ne nous a menés nulle part», a déploré l’officier principal de la FIOE, Steve Martin, par communiqué.

Les Teamsters avaient expliqué, dans un précédent communiqué, être irrités par le fait que le CP ne souhaite pas payer ses employés autant que le Canadian National. Le syndicat avait aussi dénoncé les «pratiques abusives en matière de relations de travail» de l'entreprise, en évoquant notamment la gestion des griefs et le nombre de congédiements à la hausse.

De son côté, le Canadian Pacific s'est dit déçu «étant donné que les deux offres finales présentées comportaient des améliorations considérables en ce qui a trait à la rémunération, aux avantages sociaux et aux conditions de travail qui sont similaires à celles des ententes conclues récemment avec les autres syndicats du CP aux États-Unis et au Canada».

«Le CP a commencé à mettre en œuvre son plan d'urgence en cas d'arrêt de travail et elle collaborera étroitement avec ses clients pour assurer l'interruption sécuritaire, efficace et sans heurt de ses activités», a ajouté l'entreprise, par communiqué, en précisant poursuivre les discussions avec les deux syndicats.

La CFTC et la FIOE ont précisé que le déclenchement d'une éventuelle grève ne devrait pas avoir d'incidence sur les services des trains de banlieue