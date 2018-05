Marie-Thérèse Fortin: pour l’amour de la musique

La comédienne Marie-Thérèse Fortin a accepté de devenir porte-parole d’un important concours de musique classique pancanadien. Elle nous explique pourquoi cette initiative lui tient à coeur.

Marie-Thérèse, qu’est-ce que le Concours de musique du Canada?

C’est un concours de musique classique qui a été fondé au Québec il y a 60 ans. L’objectif est de faire connaître la relève. Au départ, ils sont 500 jeunes, puis un nombre de plus en plus restreint se rend jusqu’à la finale. C’est un concours qui permet vraiment de dénicher de nouveaux talents. Marie-Nicole Lemieux, Marc-André Hamelin, André Laplante et plusieurs autres sont issus de ce concours.

La grande finale se termine par un spectacle d’envergure, n’est-ce pas?

Oui. Il se déroulera le 9 juillet, à la Maison symphonique, et c’est vraiment un spectacle de grande qualité. Les finalistes sont accompagnés par l’Orchestre Métropolitain et, cette année, le spectacle sera dirigé par Nicolas Ellis, un jeune chef d’orchestre extraordinaire!

Qu’est-ce qui vous a incitée à appuyer ce concours?

Mon amour de la musique. Moi, dans la vie, je chante pour le plaisir; je n’ai pas de formation. Ces jeunes-là ont toutefois un talent brut, et j’ai une grande admiration pour eux. Ils sont beaux à voir! Ce qui est bien, aussi, c’est que les jeunes qui participent à ce concours sont évalués et reçoivent des commentaires. C’est donc très constructif et formateur.