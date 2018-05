Martin Deschamps et sa fille: une complicité au-delà de la musique

Martin Deschamps est très proche de sa fille, Lou, âgée de 14 ans. Il suffit de le regarder sourire lorsqu’elle parle de musique pour ressentir toute la fierté du rockeur à l’endroit de son adolescente qui s’est fait connaître du public québécois en participant à «La Voix Junior», l’automne dernier.

Au-delà de la musique, père et fille partagent un même aplomb et une authenticité qui les unit.

Est-ce que ç’a toujours été un rêve de voir Lou suivre tes traces et de chanter avec elle?

Martin: Oui. Je suis fier qu’elle ait ce talent-là. Elle chante juste et elle a une voix puissante. Lou est une vraie passionnée de musique, elle en écoute du matin au soir! C’est sûr que, depuis qu’elle est petite, elle a vu passer plein de monde ici, en studio, et elle m’a vu sur scène; ça lui a sûrement donné le goût de la musique. À six, sept ans, elle chantait du blues! Elle se mettait au piano et s’amusait à composer... Lou a beaucoup d’assurance et de drive. Elle a fait beaucoup de choses comme chanteuse; elle a, entre autres, participé à Secondaire en spectacle. Je lui donnais plein de conseils. Quand elle a voulu passer l’audition pour «La Voix Junior», elle m’a dit: «OK, papa, tu m’as donné assez de conseils, laisse-moi faire mes affaires.» Elle m’a impressionné. J’ai été surpris par son aplomb, et sa façon de livrer la marchandise et de se comporter avec les juges. J’ai trouvé qu’elle était à la bonne place.

Revenons sur le passage de Lou à «La Voix Junior». Parlez-nous de cette belle aventure.

Martin: C’est surtout sa mère qui s’est occupée d’elle au début. Je ne voulais pas trop m’impliquer, pour ne pas avoir l’air du père qui poussait sa fille dans la chanson. Je voulais garder un regard extérieur. Quand les choses se sont précisées, j’ai dit à Lou de foncer. On l’a bien encadrée, et elle a eu beaucoup de plaisir. «La Voix Junior», ça reste un concours. L’important était qu’elle vive cette expérience.

Lou, que retiens-tu de ta participation à «La Voix Junior»?

Lou: Ça m’a apporté beaucoup de choses positives en plus de me faire connaître. Je me suis fait des amis, car on était une belle gang. Nous étions tous passionnés par la même chose, et ça a été le fun de faire les spectacles.

Désires-tu faire carrière dans la chanson?

Lou: Si ça arrive, je serai vraiment contente, mais j’ai d’autres champs d’intérêt. Je n’ai pas l’intention d’arrêter l’école... Mon plan A est de faire carrière dans la chanson, mais j’ai un plan B. Après mon secondaire, j’aimerais étudier en communications et relations publiques, à Ottawa.

Martin: Je trouve ça le fun de voir qu’à 14 ans, elle a déjà une vision de son avenir.

Si tu veux chanter, ton père va-t-il te servir de mentor?

Lou: Il m’a toujours dit qu’il fallait écouter les conseils des autres, mais garder sa première idée! Alors, c’est sûr que je vais écouter ses conseils, mais je vais suivre aussi mes idées.

Martin: On a une super relation père-fille, il y a beaucoup d’humour entre nous. Lou a sa façon de voir les choses, et c’est rare que la vision d’une fille de cet âge soit la même qu’un gars de 47 ans! Nous nous respectons dans nos choix.

Quel est le meilleur conseil que tu lui as donné?

Martin: Quand elle faisait Secondaire en spectacle, je lui avais dit d’être intéressante pour le public, de chanter pour les spectateurs. C’est crucial.

À quand un spectacle Deschamps et fille?

Martin: Peut-être bientôt... Il y a des gens qui m’engagent et qui me demandent si ma fille viendrait faire quelques chansons. On a eu l’occasion de se retrouver sur scène à quelques reprises, et Lou va participer à des trucs plus spécifiques dans mon spectacle. Comme on a des goûts différents, il faut trouver une façon de faire les choses pour que ce soit intéressant pour les deux.

Lou: Je vais aussi être au Téléthon Opération Enfant Soleil en juin, avec d’autres participants de «La Voix Junior».

Dirais-tu que «La Voix Junior» t’a permis d’acquérir encore plus de confiance en toi?

Lou: Honnêtement, j’ai toujours eu confiance en moi. Mes parents ont toujours attaché de l’importance à l’estime de soi. C’est sûr qu’à «La Voix Junior», j’étais confiante de remporter le duel, mais j’ai été éliminée. Même si j’étais déçue, j’étais contente et fière de ce que j’avais fait.

Martin: Il y a eu une tristesse qui a duré 15 minutes, puis on est allés manger au restaurant et on a continué de regarder en avant. Malgré l’élimination, il y avait de beaux moments qui attendaient Lou au cours des spectacles au Centre Bell et au Centre Vidéotron.

Quelle a été la réaction des gens après cela?

Martin: Ils lui en parlent souvent. Depuis 18 ans, j’ai l’habitude de voir les gens m’approcher pour me dire des choses gentilles, pour me parler d’un spectacle que j’ai fait, mais dans la semaine où Lou a participé à l’émission, on ne me parlait que d’elle. Je me souviens d’une journée en particulier où je donnais un spectacle, j’ai reçu plein de commentaires positifs au sujet de Lou. J’ai été troublé, même si j’étais très fier. J’ai réalisé que c’était la plus belle chose qui pouvait m’arriver...

Qu’est-ce que tout cela a changé dans ta vie?

Lou: Les gens me reconnaissent et ils me disent de belles choses. C’est le fun.

Martin: Le regard des gens change quand tu deviens populaire, mais Lou n’a pas changé. Son guide étudiant nous a félicités. En fait, les félicitations s’adressaient à Lou. Il nous a dit qu’après toute cette frénésie, il n’y avait rien qui avait changé à l’école, qu’elle était restée la même. C’est l’une des choses qui nous ont fait le plus plaisir, à sa mère et à moi.

En parlant de ta conjointe, Catherine et toi avez célébré récemment vos 18 ans ensemble...

Martin: Oui, le jour de la Saint-Valentin. Elle était venue me voir jouer dans un bar à Joliette. En quittant le bar, nous étions tous deux sur un nuage, ça y était! L’amour est là. Il y a un bel équilibre dans nos vies.

Comment Catherine a-t-elle vécu «La Voix Junior»?

Martin: C’était le fun parce que Catherine, elle aime les chevaux et les sports. La musique n’est pas du tout son univers, mais elle a pris ça vraiment à coeur avec Lou. Elle a compris que la musique, ce n’était pas qu’un travail, c’était du gros plaisir et une passion.

En terminant, Lou, qu’aimes-tu le plus chez ton père?

Lou: Il n’a jamais changé sa façon d’être avec moi et avec les gens, il est authentique. Comme père, il est toujours prêt à me rendre service, il aime me faire plaisir.

C’est au printemps 2017 que Martin Deschamps a lancé son plus récent album, «Soulshine». Pour connaître les dates de ses prochains spectacles, consultez le martindeschamps.com.