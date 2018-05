Mort d'un sherpa sur l’Everest dans le cadre d'un coup publicitaire pour une cryptomonnaie

Une start-up irlandaise a reconnu samedi la disparition d'un sherpa sur l'Everest dans le cadre d'un coup publicitaire qu'elle avait organisé pour faire la promotion d'une nouvelle cryptomonnaie.

«Nous sommes maintenant au courant de la disparition pendant la descente de l'un des sherpas qui assistaient notamment notre groupe», a écrit dans un communiqué la société Ask.fm.

Lama Babu Sherpa n'a plus été aperçu depuis le 14 mai et est présumé mort, a déclaré à l'AFP Seven Summit Treks, l'organisateur logistique de l'expédition.

Ask.fm avait parrainé quatre amateurs de cryptomonnaies ukrainiens pour aller enterrer au sommet de l'Everest l'équivalent de 100 000 dollars de sa nouvelle cryptomonnaie.

Trois des alpinistes ont atteint le sommet, à 8848 mètres d'altitude, et ont enfoui l'une des deux cartes à puce contenant la cryptomonnaie, pas encore mise en circulation.

«Venez les chercher si vous pouvez», avait lancé l'un d'eux, Taras Pozdnii, dans un message vidéo diffusé sur YouTube par l'entreprise.

Les alpinistes ont ensuite essuyé des vents violents au moment de la descente. Souffrant de gelures aux mains et aux pieds, M. Pozdnii a dû être héliporté vers Katmandou.

Le sherpa n'a pas été avec le groupe pendant toute l'expédition, mais il «était derrière nous au cours la descente, je ne sais pas ce qui lui est arrivé», a déclaré M. Pozdnii, joint au téléphone par l'AFP.

Plus de 400 personnes ont atteint le sommet de l'Everest en cette traditionnelle saison de printemps, qui offre des conditions météorologiques moins extrêmes que le reste de l'année.