Nadine Girault, une autre candidate au passé libéral, passe à la CAQ

Après Marguerite Blais dans Prévost, Vincent Caron dans Portneuf et Svetlana Solomykina dans Taschereau, la CAQ accueille une autre ex-libérale dans ses rangs, Nadine Girault, qui sera candidate dans la circonscription de Bertrand, dans les Laurentides.

En conférence de presse avec François Legault et Stéphane Le Bouyonnec, qui sera à nouveau candidat dans La Prairie, Mme Girault a reconnu qu’elle avait songé à se présenter pour le Parti libéral du Québec, lors de l’élection partielle dans Verdun, après le départ de Jacques Daoust.

Notre Bureau parlementaire a aussi relevé, auprès du Directeur général des élections, que la nouvelle candidate caquiste a effectué des contributions totalisant près de 400 $ au PLQ au cours des dernières années.

Interrogée à ce sujet, la femme d’affaires et gestionnaire, dont les parents sont d’origine haïtienne, a raconté que c’est d’abord pour appuyer celle qu’elle considère comme une «amie», Dominique Anglade, qu’elle a effectué des dons au PLQ.

Amie ou pas amie?

«Vous n’êtes pas sans savoir que je suis amie avec Dominique Anglade, a expliqué Mme Girault. Dominique et moi on se connait depuis très longtemps. Nos parents se connaissaient, puis c’est sûr que quand on a une amie qui se présente en politique, bien on l’appuie. Et même, quand j’ai pensé moi-même à faire le saut en politique, la première personne que j’ai appelé, c’est elle.»

Le registre public indique pourtant que la première contribution versée par Mme Girault au Parti libéral remonte à 2012, soit à l’époque où Mme Anglade était présidente... de la CAQ.

C'est en 2015 que Mme Anglade est passée aux libéraux, en succédant à Marguerite Blais lors d'une élection partielle dans Saint-Henri–Saint-Anne.

Rappelons que Mme Blais a récemment annoncé son retour en politique, mais cette fois avec l’équipe de François Legault, dans la nouvelle circonscription de Prévost, dans les Laurentides.

«Mme Girault et Mme Anglade se connaissent, mais ce ne sont pas des amies proches, contrairement à ce qui a été véhiculé», a tenu à préciser le cabinet de la ministre Anglade, samedi matin.

La tragédie de la mosquée : un point tournant

Mme Girault, qui a déjà été haut placée au Fonds de solidarité FTQ, à la BMO, chez Desjardins Sécurité Financière et à la RBC, en plus d’effectuer un bref passage à la Fondation One Drop, a dit être passée à la CAQ après avoir rencontré M. Legault et son équipe.

L’un des «points tournants» a aussi été la façon dont Philippe Couillard a réagi à la suite de la tragédie de la mosquée à Québec, qu’elle «n’a pas aimé du tout».

Elle reproche notamment eu chef libéral d’avoir rejeté la main tendue de M. Legault pour régler le dossier de laïcité.

M. Legault a souligné qu'il en a été de même pour son candidat dans Portneuf, Vincent Caron, qui travaillait auparavant comme attaché politique du député libéral Michel Matte.