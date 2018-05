Pas d’essoufflement du NPD en Ontario

La tornade orange qui souffle sur l’Ontario ne semble pas s’estomper à deux semaines du scrutin du 7 juin. Deux récents sondages indiquent même que le Nouveau parti démocratique (NPD) pourrait former un premier gouvernement majoritaire depuis 1990.

Alors que certains électeurs ontariens se prévalaient de leur droit de vote (par anticipation), un sondage Forum Research indiquait vendredi que le NPD, porté par sa chef Andrea Horwath, caracolait en tête des intentions de vote avec 47 % des appuis, soit près de 10 points devant le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario (33 %) de Doug Ford.

«Si les élections se tenaient aujourd'hui, nous prévoyons un gouvernement majoritaire du NPD avec 79 sièges. Les conservateurs formeraient l’opposition officielle avec 40 députés», a fait savoir la firme dans un communiqué.

Le Parti libéral de la première ministre sortante, Kathleen Wynne, ne récolte que 14 % des voix.

La plupart des firmes de sondage annoncent depuis plusieurs semaines une fin de régime difficile pour les libéraux après 15 ans au pouvoir dans la province la plus populeuse du Canada.

«Nous avons noté l'élan du NPD depuis notre sondage au premier jour de la campagne, mais cela les pousse maintenant vers un gouvernement majoritaire», a déclaré le Dr Lorne Bozinoff, président de Forum Research.

Le coup de sonde a été réalisé le 23 mai auprès de 906 Ontariens.

Un sondage de la firme Ekos publié jeudi suggérait également un écart de 10 points, mais comme celui de Forum Research, il s’agissait d’une photographie des intentions pour une seule journée.

Ekos a dévoilé vendredi les résultats complets de son sondage tenu les 23 et 24 mai auprès de 1021 répondants et qui indique que le NPD et les conservateurs sont au coude à coude avec respectivement 35,6 % et 34,9 % des intentions de vote, devant les libéraux, à 20,4 %.

La plupart des autres maisons de sondage font aussi état d’une course serrée entre les deux formations politiques avec les libéraux à la troisième place. En répartissant les voix, les conservateurs obtiendraient alors la majorité et le NPD serait l’opposition officielle.

Dimanche, à Toronto, les trois chefs de parti auront l’occasion de faire une nouvelle fois la différence lors du troisième et dernier débat des chefs.

Les élections provinciales ontariennes auront lieu le 7 juin prochain.