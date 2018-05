Des milliers dans la rue pour sensibiliser à l'Alzheimer

Des milliers de personnes ont marché pour l'Alzheimer ce dimanche dans une trentaine de villes du Québec; seulement à Montréal, il y a des plusieurs centaines de citoyens qui ont pris la rue pour sensibiliser à cette maladie.

Selon les dernières données, plus d'un demi-million de Canadiens sont atteints par la maladie d’Alzheimer ou une autre maladie cognitive. Seulement, à Montréal, on compte 33 000 personnes touchées.

Une trentaine de marches ont été organisées pour sensibiliser la population à ces maladies et amasser des fonds.

«J'imagine que dans trois, quatre ans, peut-être que je ne pourrai pas parler comme ça, dit Howie, qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Un des gars avec qui je suis ami, il y a deux ans, il était vraiment ici. Et maintenant, il est comme dans un autre monde.»

Les statistiques démontrent également qu'au courant des prochaines années, deux fois plus de personnes seront atteintes de maladies cognitives telles que celle de la maladie de l'Alzheimer. Est-ce que les ressources sont prêtes? Plusieurs personnes présentes à la marche de Montréal estiment que non et qu’il faudrait avoir plus de personnel et plus de soutien.

«Il y a deux choses qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de l'Alzheimer, c'est trouver davantage de ressources pour les personnes actuellement, mais également se préparer à l'avenir, estime la vice-première ministre, Dominique Anglade, présente à l’événement. Plus on va avoir de personnes sensibilisées à cette question, mieux vont être nos résultats.»

Jusqu’à présent, plus de 85 000 $ ont été amassés pour la région de Montréal. L'objectif est de dépasser les 100 000 $ et l’organisation se donne jusqu'au mois d'août pour y parvenir.