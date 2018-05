Dévastée que son agresseur soit déjà sorti de prison

Une femme qui a été agressée sexuellement à la pointe d’un couteau dans un salon funéraire des Laurentides est dévastée que celui qui a détruit sa vie ait été libéré à la moitié de sa peine.

«Je n’ai jamais ressenti autant de colère de toute ma vie», a laissé tomber la victime, au terme de l’audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC), jeudi.

La jeune femme, dont nous tairons l’identité, a fondu en larmes quand les commissaires ont accepté d’envoyer Mario Servant dans une maison de transition.

Des proches qui l’accompagnaient ont dû l’escorter hors de la salle en la soutenant.

La jeune femme a tremblé durant toute l’audience, son corps transcendant la crainte ressentie à l’idée que Servant quitte le Centre fédéral de formation de Laval.

L’agresseur de 53 ans a purgé un peu moins de la moitié de sa peine de sept ans, imposée en février 2015.

Il avait alors reconnu sa culpabilité à des chefs d’agression sexuelle armée, de séquestration et de port de déguisement.

Sept ans de souffrance

«Cela fera bientôt sept ans que nous souffrons à cause de cet individu et, malheureusement, cela ne semble pas demain la veille que nous trouverons la sérénité. Alors pourquoi Mario Servant ne ferait-il pas les sept ans de pénitencier auxquels le juge l’a condamné?» avait souligné en début d’audience le père de la victime, en son nom et celui de sa fille dans la vingtaine.

Stress post-traumatique, troubles anxieux, crises de panique, incapacité à travailler: les sept années de calvaire de la victime ont commencé le 21 août 2011.

Ce jour-là, Mario Servant a fait irruption dans un salon funéraire à Piedmont où la victime travaillait.

Déguisé et armé d’un couteau, il a exigé que la jeune femme lui fasse une fellation.

Le quinquagénaire l’a ensuite sommée de demeurer dans une garde-robe jusqu’à ce qu’elle ait compté jusqu’à 100.

Gelé

Jeudi, l’agresseur était toujours incapable d’expliquer ce qui l’avait amené à poser de tels gestes.

«Si j’avais été à jeun, je n’aurais jamais fait ça. Je n’aurais pas eu le courage», s’est-il justifié, rejetant la faute sur sa consommation de cannabis.

Le détenu s’est néanmoins excusé auprès de la victime, précisant qu’il n’y avait pas de mots pour exprimer les regrets qu’il ressentait.

La CLCC a accepté de remettre Servant en liberté, jugeant qu’il ne représentait pas un risque inacceptable pour la société.

«On pense que vous avez commencé un travail sur vous. Il y a une volonté de trouver des réponses. C’est important de travailler sur ces éléments-là en semi-liberté», a indiqué la commissaire Suzanne Chartrand, qui officiait avec son collègue Jacques Lapommeray.