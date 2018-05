Éric Lucas parmi les poids lourds

Éric Lucas a connu une très belle carrière comme boxeur, étant couronné champion du monde des poids super-moyens de la WBC en 2001. Aujourd’hui, c’est au volant d’un poids lourd qu’il gagne sa vie.

Depuis quelques mois, Lucas est en mesure d’assouvir sa passion de conduire de ces gros camions avec une remorque de 53 pieds qu’on croise régulièrement sur les routes.

«J’adore cela, raconte-t-il en entrevue au «Journal de Montréal». J’ai mon permis de classe 1 depuis le mois de décembre et je regrette de ne pas avoir pris la décision de devenir camionneur plus tôt dans ma vie. J’aurais dû emprunter cette avenue dans les années qui ont suivi ma retraite tellement je me sens bien au volant de ces camions.

«J’ai eu l’occasion d’effectuer jusqu’à maintenant neuf longs trajets, dont certains jusqu’en Californie et dans l’État de Washington, soit sur plus de 70 000 kilomètres. J’ai vraiment aimé ça, ajoute Lucas, qui aura 47 ans le 29 mai. On peut voir de beaux paysages. Mon coup de cœur a été de traverser la Strip à Las Vegas, en pleine nuit. C’était génial.»

Après avoir fait son apprentissage avec l’entreprise de son bon ami Luc Barbarie, chez GLB Transport, à Granby, Lucas a obtenu son permis à la SAAQ et il a déniché rapidement du boulot au sein de la compagnie Trans-West, qui lui a permis de conduire avec un formateur au cours des premiers déplacements.

«J’aime le fait de rouler à deux conducteurs, souligne-t-il. J’ai toujours aimé conduire. Je crois vraiment avoir trouvé ma voie.»

Fini pour lui, la restauration

Le père de deux adolescentes a travaillé dans le monde de la restauration durant plusieurs années, ayant été partenaire d’affaires dans des franchises de la Cage aux sports à Granby et à Sherbrooke.

«Ma conjointe Marie-Claude et moi avons aussi opéré une crémerie et un café dans notre patelin, à Magog, mais on a fermé les portes du commerce parce que ce n’était pas rentable. Je préfère être sur la route. Je fais deux ou trois voyages par mois et ça me suffit. C’est un gagne-pain intéressant, en plus de jouer un rôle de porte-parole des restaurants La Cage Brasserie sportive et du concessionnaire Chagnon Honda à Granby.»

Tu as eu l’occasion d’encaisser de belles bourses durant ta carrière. Pourquoi ressens-tu le besoin de travailler aujourd’hui comme conducteur de gros camions, un métier qui est loin d’être facile?

«Les gens ne réalisent pas toujours que les bourses qu’on encaisse servent à payer toutes sortes de dépenses. Il est vrai que j’ai touché des montants d’argent intéressants, mais lorsque tu te retires avant d’avoir atteint l’âge de la quarantaine, tu ne peux pas rester les bras croisés à ne rien faire. Les boxeurs internationaux font beaucoup plus d’argent aujourd’hui. Le sport a évolué. J’aurai bientôt 47 ans, je suis en pleine forme et j’ai l’intention de travailler durant une douzaine d’années comme camionneur avant de songer à la possibilité de prendre ma retraite. Alyssa, l’aînée de la famille, étudie à l’Université de Sherbrooke dans le but de devenir enseignante au niveau primaire. Mélodie, la plus jeune, est au secondaire et elle est passionnée de lecture et d’écriture. Les études, c’est important et il faut aider nos enfants. Je n’ai pas eu la chance d’être très scolarisé, ayant préféré les gymnases de boxe aux salles de cours...»

Quelle est ta plus grande source de fierté lorsque tu penses à ta carrière de boxeur?

«Je n’étais pas le plus talentueux, mais je travaillais fort au gymnase et ça m’a mené jusqu’à la conquête d’un titre mondial en juillet 2001 (une victoire par K.-O. aux dépens de Glen Catley au Centre Molson). Un titre que j’aurais dû conserver plus de deux ans n’eût été une défaite fort controversée subie en Allemagne contre Markus Beyer. J’ai revu le combat récemment et j’estime toujours que je méritais la victoire. Ce revers a nui à ma carrière. Ça m’a privé de toucher de plus grosses bourses.»

Est-ce que les gens te parlent encore de ton combat contre Roy Jones Jr?

«Oui. Il était le meilleur boxeur livre pour livre de la planète au milieu des années 1990, et j’ai réussi à tenir le coup durant 11 rounds contre lui. Les gens me parlent aussi de ce dur combat livré en France contre Fabrice Tiozzo, qui était beaucoup plus imposant physiquement que moi. J’ai été impliqué dans huit combats de championnat du monde et j’en ai remporté quatre. J’ai eu une belle carrière. Je suis fier de dire que j’ai ouvert le chemin à plusieurs boxeurs locaux et que j’ai marqué l’histoire de la boxe au Québec.»

As-tu des regrets?

«Oui. J’aurais dû m’entraîner sérieusement 12 mois par année, comme le font aujourd’hui les athlètes professionnels dans divers sports. J’aurais dû aussi embaucher un agent pour veiller à mes affaires. Je suis bien heureux d’en avoir un aujourd’hui en Jean-Pierre Cléroux. Je recommande à tout jeune athlète voué à un bel avenir de prendre soin d’avoir un agent pour bien le conseiller.»

Es-tu du genre à conserver plusieurs souvenirs de ta carrière à la maison?

«Non. J’ai conservé dans un caisson ma ceinture de champion du monde ainsi qu’une paire de gants. J’ai aussi placé à cet endroit un article signé par Richard Labbé, qui était coiffé du titre de “L’homme qui a sauvé notre boxe”. C’est agréable d’obtenir ce genre de reconnaissance quant à l’impact que j’ai pu avoir sur ce sport au Québec.»

Suis-tu encore la boxe de près?

«Je regarde, à la télévision à péage, tous les galas impliquant des boxeurs locaux. J’aime encore la boxe et je serais même prêt à écouter si on me proposait un rôle intéressant. On a la chance d’avoir de bons boxeurs au Québec. Il y a eu des champions, comme Lucian Bute, Jean Pascal, David Lemieux, tandis qu’Adonis Stevenson a su conserver sa couronne mondiale la semaine dernière à Toronto.»

Quelle est ton opinion au sujet de Stevenson?

«Comme tout le monde, j’aimerais qu’Adonis se batte plus souvent contre de sérieux aspirants. Son combat contre Badou Jack a été ardu. Stevenson était visiblement rouillé. La WBC aurait dû l’empêcher de choisir ses adversaires pendant une aussi longue période. À l’époque, on se devait d’affronter l’aspirant obligatoire au moins une fois dans l’année. On se battait plus régulièrement. On voit à l’œuvre plusieurs boxeurs provenant de l’étranger et, à mon avis, Bute devrait leur servir de modèle, car le Roumain a su s’intégrer à son arrivée au Québec. Il a été vite adopté par le public. Je trouve que c’est devenu un peu trop business aujourd’hui. Mais c’est la même chose dans plusieurs sports. Les temps changent.»

ÉRIC LUCAS

Éric Lucas est né le 29 mai 1971 à Montréal. Il réside à Magog en compagnie de sa conjointe Marie-Claude. Le couple a deux filles, Alyssa (19 ans) et Mélodie (14 ans). Cette dernière a déjà combattu un cancer, mais elle est heureusement en bonne santé aujourd’hui.

Emplois: conducteur de camion pour la compagnie Trans-West. Porte-parole pour la Cage aux sports et pour un concessionnaire Honda à Granby.

Carrière professionnelle: 50 combats, fiche de 39 victoires, dont 15 par K.-O., 8 défaites et 3 verdicts nuls. Il a été sacré champion du monde des poids super-moyens de la WBC le 10 juillet 2001.

Honneurs: Il a été élu au Panthéon des sports du Québec en 2012 et il a reçu la médaille de l’Assemblée nationale en 2001.