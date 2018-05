Le cousin de Whitney Houston s’en prend à Kanye West

Pour illustrer l’album de Pusha T, Kanye West a acheté 85 000 dollars une photo-choc de la salle de bains de Whitney Houston, prise à son insu, et une partie de la famille de la chanteuse est en colère contre le rappeur.

Il s’agit d’une photo publiée en 2006 par le tabloïd américain National Enquirer, sur laquelle on découvre l’état de la salle de bains de Whitney Houston. Le lieu est d’une saleté assez inimaginable et on y découvre surtout ce qui semble être des ustensiles pour consommer de la drogue et notamment du crack.

Pour le cousin de Whitney Houston, Damon Elliott, c’est une honte.

Il a appris que Kanye West avait acheté la photo lorsque sa fille l’a appelé. « (Elle était) dans tous ses états. Elle m’a envoyé la photo pour la pochette de l’album et ça m’a immédiatement retourné l’estomac parce que ça m’a ramené six ans en arrière », a-t-il confié au magazine People.

Whitney Houston est décédée en 2012, en se noyant dans la baignoire de sa chambre d’hôtel à Beverly Hills.

« J’étais vraiment choqué parce que je suis dans le business de la musique, a poursuivi le cousin de la chanteuse. Je ne pensais pas qu’il pourrait aller si loin dans l’invasion de la vie privée d’une famille. Faire cela pour de la pub afin de vendre un album, c’est absolument dégueulasse. Ça blesse ma famille et ma fille. C’est mesquin. C’est vulgaire. »

Damon Elliott connaît bien Kanye West pour avoir travaillé avec lui sur une chanson de Keyshia Cole. Il attend des excuses de la part du rappeur ainsi que la promesse qu’il n’utilisera pas le cliché. « Je veux simplement qu’il me dise pourquoi il a fait ça. Quel est l’aspect créatif de cela ? Quel est le but ? Ça ne montre aucune créativité », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, personne n’a pu dire jusqu’à présent à qui Kanye West a acheté les droits de la photo : au National Enquirer, à l’ancienne belle-sœur de Whitney Houston Tina Brown, ou à son ex-mari et père de sa fille elle aussi décédée, Bobby Brown.