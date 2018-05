Le nombre de déplacements en BIXI à la hausse

La 10e saison de BIXI Montréal pourrait bien battre un record de déplacements alors qu’une hausse d’achalandage de plus de 30 % a été constatée depuis le lancement de la saison par rapport à l’an dernier.

«En moyenne, en mai à ce jour, on estimait une hausse d’achalandage d’environ 30-35 %. On vise un minimum de 5 millions de déplacements cette année», a indiqué par courriel la porte-parole de l’organisme sans but lucratif, Bérengère Thériault.

BIXI Montréal, qui a lancé sa saison cinq jours plus tôt cette année, soit le 10 avril, serait donc en voie de dépasser le nombre record de 4,8 millions de déplacements atteint l’an dernier alors que se déroulaient les festivités entourant le 375e anniversaire de Montréal, qui avaient attiré de nombreux touristes dans la métropole.

Les données concernant le nombre de déplacements réalisés depuis le début du mois de mai ne sont pas encore disponibles en ligne, mais celles pour le mois d’avril indiquent que 243 876 déplacements ont été effectués le mois dernier, soit environ 20 % de plus que pendant la même période l’an dernier.

Le nombre d’achats pour des abonnements à titre de membres ou pour des déplacements occasionnels a par ailleurs connu une croissance de 10 % en avril par rapport au même mois l’an dernier.

Rabais

BIXI Montréal, qui compte lancer un projet pilote avec des vélos électriques cet été, a créé plusieurs rabais dans le cadre du lancement de sa 10e saison, dont un forfait de 10 déplacements à 25 $.

Un nouveau tarif réduit permet également aux étudiants et aux personnes âgées de 65 ans et plus de payer 2 $ par déplacement, ce qui représente environ un dollar de moins que le prix régulier.

En avril, la Ville de Montréal, qui investit environ 3 millions $ chaque année dans l’organisme sans but lucratif, a indiqué qu’elle étendrait l’offre de vélos en libre-service dans plus d’arrondissements l’an prochain.

Les arrondissements de Montréal-Nord, d’Anjou et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles comptent parmi ceux qui n’ont pas encore de stations BIXI.

Actuellement, 6250 vélos en libre-service de l’organisme sont répartis dans 540 stations à Montréal, à Longueuil et à Westmount.