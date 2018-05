Le règlement animalier toujours attendu

La Ville de Montréal devrait dévoiler les détails de son nouveau règlement animalier au mois de juin, alors que sa présentation était prévue pour la mi-mai.

«C’est un règlement qui est très attendu, qui va avoir un impact sur les citoyens dans les arrondissements. Il y avait quelques détails qu’on voulait peaufiner. On s’est dit qu’on va attendre le mois prochain pour le faire, mais ça s’en vient», a indiqué dimanche la mairesse de Montréal Valérie Plante.

À la fin du mois d’avril, le conseiller associé aux services aux citoyens et à la mobilité Craig Sauvé avait indiqué que l’administration était en train de finaliser le règlement et qu’il serait présenté au courant du mois de mai. Quelques jours plus tard, Valérie Plante avait annoncé qu’il allait être dévoilé «à la mi-mai».

Si le règlement sur le contrôle animalier avait été prêt à être présenté, il aurait figuré dans l’ordre de jour du conseil municipal de ce lundi, et aurait été adopté au préalable par le comité exécutif.

Selon Craig Sauvé, une vingtaine d’experts ont été rencontrés, 17 tables rondes ont été organisées et 12 000 personnes ont répondu au sondage de la Ville pour préparer le nouveau règlement, qui ne ciblera pas une race de chiens en particulier comme le pitbull.