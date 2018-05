«Les caquistes sont au bord du pouvoir et ils le savent» - Bernard Drainville

Avant les politiques et les promesses électorales du parti, c’est avant tout la confiance au sein des troupes caquistes réunies en congrès ce weekend à Lévis qui a sauté aux yeux de notre analyste politique à «La Joute» Bernard Drainville.

«Les caquistes sont au bord du pouvoir et ils le savent. Ils sont très confiants. Il y avait une énergie très positive», rapporte l’analyste, qui a assisté au congrès dans une salle remplie à craquer.

«S'ils ne font pas d'erreur et que les choses ne s'améliorent pas pour les deux autres grands partis, ils savent qu'ils ont de très bonnes chances de prendre le pouvoir, le 1er octobre prochain, poursuit-il. C'est à eux de perdre un pouvoir qui est vraiment à portée de main.»

Le PLQ comme cible

Dans ce contexte, il n’a pas été étonnant pour Bernard Drainville de voir le chef de la formation François Legault s’en prendre avant tout, et presque uniquement, au Parti libéral de Philippe Couillard.

«Il n’a pas mentionné le nom de Jean-François Lisée et il n’a pas évoqué le Parti québécois de tout son discours. Il s'est vraiment concentré sur les libéraux», relate-t-il.

L’analyste politique ajoute qu’à son avis, M. Legault a été le plus convaincant lorsqu’il a abordé les questions d’intégrité et d’éducation.

Le PQ se bat «pour être deuxième»

Du côté de Drummondville, le Parti québécois a attaqué la crédibilité des propositions de la CAQ, ce qui fait dire à Bernard Drainville que le PQ se bat pour être l’alternative aux libéraux.

«Les caquistes se battent pour être numéro un. Les péquistes se battent pour être numéro deux. Ils veulent détrôner la CAQ comme alternative aux libéraux, alors il y a une bonne partie des attaques de Lisée qui portait sur les propositions plus ou moins crédibles en matière d'immigration, par exemple, de François Legault et de la CAQ.»

S’il estime que le discours livré par Jean-François Lisée était solide, peut-être même plus que celui de François Legault, son plan pour la souveraineté relève toutefois, à ses yeux, de l’utopie.

«Quand il parle d'indépendance et qu'il dit qu'à partir de 2022, si on gagne l'élection de 2018, on va être en mode référendaire pour l'élection de 2022 et on va faire l'indépendance à partir de 2022, là, je me demande même s'il se croit lui-même.»