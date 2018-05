Les vignobles de Bordeaux et Cognac durement touchés par la grêle

Plusieurs milliers d'hectares de vignes ont été durement touchées ce week-end dans la région de Bordeaux dans le sud-ouest de la France, par des orages de grêle qui ont aussi affecté le vignoble de Cognac, plus au nord.

Ces violents orages de grêle, qui se sont abattus samedi sur la Gironde ont causé «de très importants dégâts sur plusieurs milliers d'hectares» de vigne, notamment dans les vignobles d'appellations Côtes de Blaye et Côtes de Bourg (nord du département) mais aussi dans le Haut-Médoc, au nord de Bordeaux, a indiqué à l'AFP Bernard Farges, vice-président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB).

Parcelles inondées, vignes déchiquetés et lacérées, sur la seule appellation Blaye Côtes de Bordeaux, «très durement frappée», «plusieurs milliers d'hectares sont entièrement détruits", a précisé M. Farges, tout en précisant qu'il était encore trop tôt pour une évaluation précise des destructions.

Pour l'appellation Haut-Médoc, il est encore difficile de préciser les superficies atteintes, mais «de très importants dégâts» ont frappé plusieurs communes, a-t-il ajouté.

Dans l'est de la Gironde, les vignobles de Bordeaux et Bordeaux Supérieur ont également été touchés.

«C'est comme si, c'était déjà vendangé, c'est vous dire la violence. Je vous avoue que ça va être difficile. Ça met en péril beaucoup de projets, beaucoup d'investissements. L'avenir s'assombrit», a déclaré un viticulteur, Cyril Giresse, cité par la radio France Bleu Gironde.

Le vignoble de Cognac n'a pas non plus été épargné : cet épisode de grêle remontant de la Gironde y «a fait du dégât et par certains endroits même, beaucoup de dégâts», a déploré Jean-Bernard de Larquier, ex-président du Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) et administrateur du syndicat des viticulteurs de l'appellation Cognac.