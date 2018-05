L’état d’alerte déclaré dans trois États à l’approche d’Alberto

L’Alabama, la Floride et le Mississippi ont déclaré l’état d’alerte dimanche alors que la tempête subtropicale Alberto se dirige vers le golfe du Mexique.

Alberto est attendu aujourd'hui dans l'ouest de Cuba et de la Floride et devrait amener de fortes averses et des crues subites, selon les prévisions du Centre national des ouragans des États-Unis.

Cuba pourrait recevoir près de 400 mm de pluie, tandis que 250 mm pourraient s’abattre sur les Keys, en Floride.

Cette tempête ouvre officiellement la saison des ouragans, qui débute normalement le 1er juin. Ces dépressions subtropicales se forment autour de l’équateur, et possèdent des caractéristiques tropicales, mais également des caractéristiques ressemblant aux systèmes d'orages plus traditionnels, rapporte CNN.

En traversant les eaux chaudes du golfe du Mexique, Alberto pourrait accumuler de l’énergie et devenir une véritable tempête tropicale.