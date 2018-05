Morgan Freeman «dévasté» par les accusations d’inconduite sexuelle

Morgan Freeman est revenu sur ses excuses après la diffusion d’un documentaire de CNN dans lequel 16 personnes, dont 8 se présentant comme des victimes, ont déclaré qu’il s’était mal comporté avec des femmes. Il aurait eu un comportement inapproprié sur le tournage du film Les Évadés, lors d’une tournée promotionnelle et au sein de sa maison de production Revelations Entertainment.

S’il s’est une première fois excusé, il a depuis publié un nouveau communiqué pour expliquer qu’il ne considère pas s’être mal comporté, mais s’excuse si son attitude a mis certaines personnes mal à l’aise, insistant sur le fait que c’était involontaire.

« Je suis dévasté que 80 années de ma vie risquent d’être balayées, en un clin d’œil, par les rapports des médias parus jeudi. Toutes les victimes d’agression et de harcèlement méritent d’être entendues. Et nous avons besoin de les écouter. Mais ce n’est pas juste de mettre sur un pied d’égalité ces horribles agressions sexuelles et un humour ou des compliments mal interprétés », a-t-il déclaré dans son communiqué.

Il ajoute : « J’admets que je suis quelqu’un qui ressent le besoin d’essayer de faire en sorte que les femmes – et les hommes – se sentent appréciées et à l’aise en ma présence. Pour cela, j’essaye souvent de plaisanter ou de faire des compliments aux femmes, d’une façon que je pense être légère et humoristique. Clairement, je n’ai pas atteint mon objectif. Et c’est pour cela que je me suis excusé jeudi et je continuerai de m’excuser envers quiconque j’ai pu bouleverser, cependant, c’était de façon involontaire ».

Morgan Freeman a enfoncé le clou dans sa conclusion. « Je veux aussi être très clair : je n’ai pas créé un environnement de travail dangereux. Je n’ai agressé aucune femme. Je n’ai pas offert d’emploi ni d’avancement en échange d’une relation sexuelle. Tout ce qui laisserait penser que je l’ai fait est complètement faux », a-t-il conclu.