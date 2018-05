Saint-Flavien demande au MTQ d'agir après le décès d'une jeune fille

Dans les petites municipalités du Québec, la route principale sert souvent de voie de transit entre les régions. Et les véhicules ont tendance à y circuler très rapidement.

«Et si c'était votre fille?», «Combien de morts pour agir?» De nombreux messages longent la route principale de Saint-Flavien, dans Lotbinière. Déçue de ne voir aucune modification sur cette route depuis le décès de sa fille de 11 ans, la mère d'Anaïs a décidé de prendre les choses en main. Rapidement, d'autres pancartes se sont ajoutées pour interpeller les automobilistes.

«Je me suis dit que si je la mets en hauteur, probablement que les gens vont l'apercevoir et ça va être plus évident pour les gens de comprendre que c'est une zone de 50 km/h. C'était ça, mon objectif», explique un citoyen rencontré par TVA Nouvelles.

Anaïs Renaud a été happée par une voiture alors qu'elle se rendait à l'école, il y a trois mois. Mais depuis quatre ans, les citoyens proposent des solutions pour sécuriser la route principale: mettre des trottoirs, diminuer la vitesse à 30 km/h, ajouter des panneaux, des marques au sol. Mais rien ne bouge.

«On ne prend pas de marche, même en tant qu'adulte, sur le bord de la route parce qu'on sait que c'est dangereux. C'est un peu le futur de nos enfants, qui vont aller à l'école à pied aussi. C'est inquiétant de voir que rien ne se fait.»

La route 271 est une route provinciale. La municipalité poursuit tant bien que mal ses démarches auprès du ministère des Transports.

«C'est vraiment le MTQ qui a cette gouvernance-là. Quand on veut poser des actions, il faut cette permission-là du ministère des Transports», explique le maire de Saint-Flavien, Normand Côté.

Le conseil municipal va se rencontrer lundi pour discuter d'installer des panneaux de vitesse pédagogiques. Le ministère des Transports dit tolérer maintenant ce type de panneaux, mais pour plusieurs parents, cette mesure risque d'être insuffisante.