Six spectacles à voir au Festival Fringe

Plus de 500 artistes de la marge se donneront en spectacle durant les deux prochaines semaines dans le cadre de la 28e édition du Festival Fringe de Montréal qui commence officiellement lundi soir.

La programmation de l’excentrique évènement pluridisciplinaire inspiré du célèbre festival écossais du même nom fondé en 1947 peut être difficile à naviguer avec ses 800 prestations.

Voici donc six suggestions de spectacles à voir d’ici le 17 juin prochain dans le cadre du festival bilingue.

1- Les aventures d’Humphrey Beauregret

Le marionnettiste Philippe Gobeille présente pour la première fois en français ce spectacle solo basé sur les aventures non classées d’un détective privé devant renoué avec son passé difficile.

*Les 8, 10, 11, 15, 16 et 17 juin au MAI, 3680 rue Jeanne-Mance

2- Sara

Ce spectacle pour adultes écrit et mettant notamment en vedette Magalie R. Bazinet mélange théâtre et «pole-dancing» pour vous raconter l’histoire de Sara, une «strip-teaseuse» cherchant à changer de vie et devenir poète.

*Les 8, 9, 12,14, 15 et 16 juin au Petit Campus, 57 rue Prince-Arthur Est

3- Projet troll: Apocalypse 2.0

Cette intrigante pièce plonge le spectateur dans une véritable dystopie digitale où les internautes surfant en ligne tard le soir sur certains sites obscurs attrapent un étrange virus.

*Les 8, 9, 10, 16 et 17 juin au MAI, 3680 rue Jeanne-Mance

4- #ASHTAG

Cette production de 30 minutes invite le public à sortir leurs téléphones plutôt qu'à les éteindre une série de sketchs participatifs dont l’histoire sera changée par les décisions des spectateurs. *Les 9, 10, 11, 15, 16 et 17 juin au petit Campus, 57 rue Prince-Arthur Est

5- Interstellar Elder: Badass Grandma in Space

Cette comédie physique met en vedette rien de moins qu’une «astronaute gériatrique» perdue dans l’espace qui doit sauvegarder le futur de l’humanité en gardant une cargaison d’êtres humains en état de cryogénie.

*Les 7, 9, 10, 12, 15 et 16 juin au théâtre La Chapelle, 3700 rue Sainte-Dominique

6- Greasy : A Lesbian Love Story

Les gens derrière le célébré spectacle «Peter Pansexual »qui réinterprétait l’histoire de Peter Pan sont de retour au Festival St-Ambroise Fringe de Montréal avec une parodie queer en anglais du film musical «Grease».

*Les 30 et 31 mai et les 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16 juin au Café Cléopâtre, 1230 boulevard Saint-Laurent