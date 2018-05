Un million $ US par chercheur recruté en Chine

La guerre mondiale des talents en intelligence artificielle est si féroce que le gouvernement chinois est maintenant prêt à payer un million de dollars américains pour attirer un seul de ces chercheurs chez lui.

«À Shenzhen, le gouvernement chinois a fait une politique. Si tu es capable d’attirer un [doctorant] en intelligence artificielle dans ton entreprise et qu’il y reste au moins un an, on te donne un million de dollars US comme récompense», a lancé le PDG d’Element AI Jean-François Gagné, vendredi dernier, lors d’un panel qui s’est tenu à C2 Montréal.

En entrevue au Journal, le numéro 1 de l’une des boîtes en intelligence artificielle les plus en vue au monde en a même ajouté une couche : selon lui, la course aux talents va bien au-delà des géants de la techno et frappe désormais tous les secteurs.

Plus de transparence

Au-delà de la question du recrutement de la main-d’œuvre, Jean-François Gagné a insisté sur l’importance d’exiger plus de transparence des grandes sociétés pour que les citoyens sachent enfin ce qu’elles font «vraiment» avec leurs données personnelles.

Comme la lanceuse d’alertes américaine Chelsea Manning, le patron d’Element AI estime même qu’«on se doit de réinventer le consentement de l’accès à l’information».