Amazon débarque à Varennes

Amazon va ouvrir un centre de données ultrasécurisé de 155 000 pieds carrés à Varennes près de l’Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ) l’automne prochain, un mégaprojet qui pourrait facilement tripler sa superficie.

«C’est la phase un d’un centre de données», a confirmé le maire de Varennes Martin Damphousse, se refusant toutefois de nommer le nom de l’entreprise pour des raisons de confidentialité. Ces derniers jours, l’information a enflammé les réseaux sociaux locaux.

Selon M. Damphousse, il est trop tôt encore pour évaluer les retombées fiscales pour sa ville puisque celles-ci dépendront du coût de construction. Amazon s’établira sur un terrain voisin de l’Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ).

Séduit par l’IREC

«On est en discussion avec les principaux joueurs de l’industrie, mais on a des ententes de confidentialité et on ne peut pas dévoiler quelconque information à ce stade-ci», s’est limité à dire le porte-parole d’Hydro-Québec Louis-Olivier Batty.

D’autres sources bien au fait du dossier chez Hydro-Québec ont pu confirmer au Journal que c’est bel et bien Amazon qui a jeté son dévolu sur l’immense terrain près de l’IREC.

De son côté, le député de Verchères Stéphane Bergeron s’est réjoui de l’arrivée d’Amazon dans sa région, tout en maintenant qu’il s’agissait encore d’une «rumeur». Il a qualifié cette nouvelle de « secret de polichinelle» qui circulé amplement sur les réseaux sociaux.

«C’est en soi une bonne nouvelle pour Varennes et pour le Québec», a-t-il partagé au Journal. M. Bergeron a affirmé que la première phase du projet allait créer une bonne dizaine d’emplois.