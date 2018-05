Charge ultime contre le leadership de Martine Ouellet

À quelques jours du vote de confiance de Martine Ouellet, le président du Bloc québécois Mario Beaulieu mènera une dernière offensive pour que la chef perde ce scrutin.

TVA Nouvelles a appris qu’un courriel critique de la chef doit être envoyé à tous les membres du Bloc, lundi après-midi, leur demandant de voter contre le leadership de Mme Ouellet.

Parmi les signataires se trouvent, en plus du président du parti Mario Beaulieu, le forum jeunesse et environ 25 présidents d’associations de comté.

Ils estiment que Martine Ouellet doit partir parce qu’à leur avis, elle est incapable de travailler en équipe et elle ne consulte pas son entourage ni ses collègues. Le courriel indique également aux membres qu’une volumineuse revue de presse, dans laquelle on pourra lire une série de chroniques et d’éditoriaux critiquant la chef, leur sera envoyée.

Reconstruire le parti

Advenant le départ de Martine Ouellet, les signataires avancent que le parti pourrait sortir de la crise et reconstruire sur de nouvelles bases. Déjà, des pourparlers ont été entamés avec des députés démissionnaires du Bloc québécois et ceux-ci se seraient montrés ouverts à rejoindre les rangs pour former un seul parti indépendantiste à Ottawa.

Rappelons que les sept députés démissionnaires ont formé le parti Québec debout après avoir claqué la porte à Martine Ouellet à la fin février.

La chef a eu droit à un rassemblement de partisans dimanche à Montréal. Le Bloc québécois se prononcera sur le leadership de Martine Ouellet les 1er et 2 juin prochains. Les résultats seront quant à eux dévoilés le lendemain.