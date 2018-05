Comment respecter les droits d’auteur en publiant une vidéo sur le web

Utiliser une chanson populaire dans une vidéo diffusée sur les médias sociaux peut contrevenir aux droits d’auteur. Grâce à l’intelligence artificielle, Facebook et YouTube peuvent reconnaître des chansons et retirent quotidiennement des vidéos de leur plateforme. Or, il est possible d’ajouter votre morceau favori à votre montage en toute légalité.

D’abord, l’avocat François-David Bernier rappelle qu’un morceau acheté sur le web est destiné à l’usage personnel seulement. Il est interdit de l’utiliser à des fins commerciales.

Toutefois, il existe des exceptions à la loi. Par exemple, il peut être permis de créer une nouvelle œuvre en utilisant une infime partie d’une chanson.

De plus, YouTube permet à partir de son propre site de réaliser une vidéo en ayant accès à plusieurs morceaux populaires.

«YouTube a réglé en partie le problème. Dans son petit logiciel de montage, il est possible d’ajouter des succès de l’heure, explique le spécialiste François Charron. Il y aura ensuite dans votre vidéo un message et un hyperlien vers le vidéoclip en question sur YouTube. À chaque fois que les gens regarderont votre vidéo, l’artiste recevra des redevances.»

François Charron suggère de partager ensuite la vidéo créée sur YouTube vers Facebook par exemple.