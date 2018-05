Le Bureau de l’inspecteur général de Montréal a tranché que la Ville a contourné les règles sur l’attribution des contrats pour la course de Formule E. Mais jusqu’où doit-on blâmer l’ex-maire Denis Coderre? Les participants de «La Joute» sont partagés.

À LIRE ÉGALEMENT

Formule E : la Ville a contourné les règles

Denis Coderre estime avoir travaillé «dans les règles de l’art»

Formule E : «Ce n’est pas digne de la fonction d’élu», tranche Plante

Il reste encore beaucoup de questions à Caroline St-Hilaire sur ce dossier. Même si elle admet qu’un maire doit défendre ses projets et être promoteur de sa ville, Denis Coderre «croyait pouvoir tout faire», soulève-t-elle. Mais la jouteuse ne pense pas qu’il a contourné les règles en place avec de mauvaises intentions.

«Il se pensait invincible, et c’est ce qui va l’avoir fait mourir, politiquement parlant, et pas dans la dignité», tranche-t-elle «C’est comme s’il n’avait jamais senti qu’il était son pire ennemi, en devenant trop confortable. C’était acquis pour lui qu’il était élu, il n’a jamais vu venir Valérie Plante. [...] Il est encore complètement dans le déni.»

«Quand tu lis ce rapport-là, tu ne peux faire autrement que de te dire qu’il méritait de perdre son élection, croit pour sa part Bernard Drainville. [...] Le citoyen a senti qu’il y avait quelque chose de pas propre là-dedans, et l’a sanctionné, l’a sorti de la mairie, en partie à cause de sa gestion [de ce dossier].»

Mais pour Luc Lavoie, les réactions de ses collègues sont la démonstration d’une chose: on aime trouver un coupable et épingler l’homme politique derrière l’erreur.

«Restons calme; il a commis une erreur et il a payé le prix. Ne partons pas en peur, dit-il. Il n’a pas été un mauvais maire, il a travaillé pour Montréal, et dans son enthousiasme, il est allé trop loin. [...] Avant de tirer dessus et de dire qu’il a transgressé la loi, mettons ça entre les mains d’un procureur de la Couronne et on va voir s’il y a quelque chose qui tient.»

De toute évidence, le jouteur Bernard Drainville n’est pas du même avis.

«Là, vous me dites, "parce qu’il était en politique et qu’il y croyait, qu’il aimait sa ville, ça s’arrête là", soulève-t-il. [...] On ne serait pas aussi conciliant, je pense, avec beaucoup d’autres citoyens qui auraient des bonnes intentions, un beau projet, mais qui aurait transgressé la loi.»

En vidéo ci-dessus, voyez le débat sur ce sujet à «La Joute».