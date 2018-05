Dépenses électorales du Parti conservateur: les libéraux demandent une enquête

Le Parti libéral du Canada demande la tenue d’une enquête sur les dépenses électorales du Parti conservateur dans le cadre des élections partielles dans Chicoutimi-Le Fjord.

Selon le clan de la candidate libérale, Lina Boivin, il est possible que les conservateurs aient dépensé plus d’argent que la loi le permet pour ce scrutin, soit 70 000 $. L’entourage de Mme Boivin a donc demandé dans une lettre envoyée au chien de garde des élections fédérales la semaine dernière de faire la lumière sur cette situation.

Le Parti conservateur mène actuellement au Québec une offensive publicitaire au coût de plusieurs centaines de milliers de dollars. La campagne de Mme Boivin dit avoir «appris que les publicités en question sont notamment diffusées dans la circonscription de Chicoutimi–Le Fjord».

«Compte tenu de ce qui a été rapporté à propos des coûts de la campagne publicitaire en question, des autres dépenses du PCC dans la circonscription constatées sur le terrain et du plafond de dépenses applicable à cette élection partielle, il nous semble probable que le PCC dépasse le maximum établi», écrit l’agent officiel de Mme Boivin dans sa missive au Commissaire aux élections fédérales.

Respect des règles

Le lieutenant conservateur au Québec, Alain Rayes, assure que la portion des frais de publicité de la compagne de pub panquébécoise dépensée dans Chicoutimi-Le Fjord sera comptabilisée sous le plafond des dépenses permises pour l'élection partielle.

«On n'a pas le choix, c'est la loi, et on va respecter la loi, soutient M. Rayes. Il y a un plafond [des dépenses] qui est établi et on va le respecter.»