Deux nouveaux modèles d’avion pour Bombardier

Bombardier a dévoilé deux nouveaux modèles d’avions d’affaires, le Global 5500 et le Global 6500, lors du Salon annuel de l’aviation d’affaires européenne (EBACE) à Genève.

L’entrée en service de ces nouveaux appareils est prévue à la fin de 2019.

Ils s’appuient sur les technologies de fuselage développées avec les avions Global 5000 et 6000, mais posséderont une aile de dernière génération et un tout nouveau moteur Pearl construit spécialement par Rolls-Royce.

Aussi, les cabines entièrement redessinées seront plus spacieuses et disposeront d’un système de divertissement à ultra-haute résolution.

«Les deux plus récents avions Global de Bombardier sont le résultat de notre engagement infaillible en matière d'innovation, d'excellence et de notre volonté de livrer des capacités inégalées à nos clients», a déclaré David Coleal, président de Bombardier Avions d'affaires dans un communiqué.

Les avions Global 5500 et Global 6500 auront respectivement une portée de 5700 et 6600 milles marins (10 556 km et 12 223 km) et pourront atteindre une vitesse maximale de Mach 0,90, soit 90 % de la vitesse du son.

Le 5500 peut relier sans escale São Paulo et Paris, ainsi que Moscou et Los Angeles, tandis que le 6500 peut relier Hong Kong ou Singapour et Londres, ainsi que Toluca et Madrid.

Selon des informations obtenues par le «Financial Post», auprès d’un porte-parole de Bombardier, le prix de vente du Global 5500 est établi à 46 millions $ US, et celui du 6500 est établi à 56 millions $ US.