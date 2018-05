Formule E : «Ce n’est pas digne de la fonction d’élu», tranche Plante

La mairesse Valérie Plante a réagi vivement, lundi après-midi, au rapport dévastateur du Bureau de l’inspecteur général de Montréal, qui conclut que l’administration Coderre a contourné les règles en matière d’octroi de contrat dans le cadre de la Formule E.

Rarement la mairesse est-elle apparue aussi courroucée devant les médias que cet après-midi, accusant l’ex-administration Coderre «d’avoir fermer les yeux» sur les agissements du maire.

«Là, je suis vraiment en colère! C’est une responsabilité être élu. Les gens nous donnent leur confiance et leur vote. Le maire a décidé de faire fi des lois pour arriver à ses fins», s’est indignée la mairesse lundi après-midi, en marge du conseil municipal.

Le rapport, déposé lundi, conclut que l’organisme à but non lucratif «Montréal, c’est électrique» a été utilisé pour contourner les règles d’octroi des contrats, malgré les recommandations des services juridiques, et n’était qu’une «courroie de transmission» entre la Ville et le promoteur evenko.

«La FE a coûté des millions de dollars aux contribuables. C’est inacceptable et ce n’est pas digne de la fonction d’élu qui nous est donnée», a ajouté Valérie Plante, qui a mis fin à l'événement en décembre dernier.

Au-delà de l’ex-maire Denis Coderre et de son cabinet, qui sont blâmés dans le rapport, la mairesse soutient que les élus membres du comité exécutif qui ont voté les contrats de la FE doivent aussi être réprimandés.

«[...] ils ont pris des décisions en équipe. Sinon, ils étaient au courant et ils n’ont rien fait, c’est grave», a-t-elle avancée.

Valérie Plante a d’ailleurs l’intention de faire pression sur la Société du parc Jean-Drapeau pour que l’entente sur le prix du loyer avec le groupe CH, qui possède evenko, soit dévoilée au public.