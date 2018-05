La mairesse de Villeray présente ses excuses

La mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Giuliana Fumagalli, a profité de la séance mensuelle du conseil de ville de Montréal pour présenter ses excuses.

«Je vais prendre l’opportunité de votre micro pour présenter mes excuses à toute personne qui a été blessée par des propos», a lancé d’entrée de jeu la mairesse.

«Il n’y a rien qui nous prépare pour le rôle que j’ai. Du jour au lendemain, on devient mairesse et il n’y a pas de livre ou de guide. C’est un processus d’apprentissage et je prends tous les moyens pour m’assurer que les fonctionnaires puissent travailler dans une atmosphère de sérénité»

La plainte de harcèlement psychologique à l’endroit de la mairesse a été abandonnée et le processus de médiation a porté ses fruits.

Rappelons que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, avait décidé, il y a quelques jours, de renvoyer Mme Fumagalli chez elle afin qu’elle travaille de la maison, loin des employés de l’arrondissement dont certains se plaignaient de son comportement.

Le 15 mai dernier, une ancienne employée du bureau de la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension avait indiqué à TVA Nouvelles que le milieu de travail était très problématique.

«C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de quitter mon emploi avant d’y laisser ma santé mentale», avait soutenu sous le couvert de l’anonymat une ancienne employée politique de Giuliana Fumagalli.

Colère, irrespect, prises de bec. Voilà ce qui a filtré des informations obtenues par TVA Nouvelles concernant le comportement de la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.