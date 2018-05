La montréalaise GIRO obtient des contrats de 20 millions avec la France

L’entreprise montréalaise de développement logiciel GIRO a remporté des contrats totalisant 20 millions $ avec deux importantes sociétés de transport françaises, soit la SNCF et la RATP.

Pour la SNCF (Société nationale des chemins de fer français), GIRO travaillera à «l’élaboration de plans de transport optimisés pour le réseau ferroviaire de passagers Transilien, qui dessert Paris et ses environs.

«Avec 2,8 millions de déplacements par jour, Transilien représente 40 % des circulations ferroviaires en France et est l’un des systèmes les plus utilisés au monde», a souligné GIRO, dans un communiqué, lundi.

De son côté, la RATP (Régie autonome des transports parisiens), qui exploite plus de 4600 bus sur près de 350 lignes ainsi que le plus grand réseau de tramway en France, en plus du métro parisien, utilisera le logiciel HASTUS de GIRO pour la planification de ces services.

GIRO compte maintenant plus de 450 employés et dit être actuellement à la recherche de main-d’œuvre spécialisée dans divers secteurs d’activité.

L’entreprise, établie à Montréal depuis 1979, est spécialisée dans le développement et l’implantation de logiciels pour l’industrie du transport public et de la distribution postale. Elle compte des clients dans 26 pays.