La Tuque privée d’eau pendant 48h

La ville de La Tuque sera privée d'eau potable durant quarante-huit heures en raison de travaux d’aqueduc, soit le remplacement de sa conduite principale d'alimentation en eau.

Ces travaux étaient devenus inévitables, puisque l’une des sections de cette conduite fabriquée en bois date des années trente.

Près de 5000 résidences seront privées d'eau à compter de la nuit de lundi à mardi.

La municipalité a installé des citernes d'eau et plus d'une centaine de toilettes chimiques à différents endroits.

Elle a demandé aux gens de remplir leur piscine afin que les pompiers puissent utiliser cette eau en cas d'incendie. À l'hôpital, on utilisera un puits et des camions-citernes pour offrir de l'eau aux usagers.

Planification importante pour les commerçants

C'est tout un casse-tête pour les commerçants, dont l'hôtel Marineau. Les 73 chambres de l'établissement sont réservées. Les employés ont dû remplir les bains et fournir des chaudières aux clients afin qu'ils puissent au moins activer la chasse d'eau des toilettes.

«On a besoin d'eau pour les toilettes, pour le café et pour la vaisselle du restaurant. On a acheté une bonne quantité de chaudières et de bacs. Nous avons également fait des réserves de bouteilles d'eau. C'est évident que ce n'est pas l'idéal, mais nous sommes prêts. Les clients ont été prévenus à l'avance. C'est une situation hors de notre contrôle», explique la directrice de l'hébergement chez hôtel Marineau, Chantale Boulianne.

Le travail est aussi important pour les restaurateurs. Chez Italia pizzéria, un camion-citerne alimente les cuisines en eau potable.

Plusieurs autres ont tout simplement décidé de ne pas ouvrir leurs portes durant deux jours. C'est que la municipalité fournit les toilettes chimiques sur les terrains publics, mais pas aux commerçants.

Leur location et celles de réservoirs d'eau se traduisent donc par une facture de quelques milliers de dollars.