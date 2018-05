C’est en revenant sur les propos de Sophie Grégoire-Trudeau a tenus à l’événement C2 Montréal que le chroniqueur Richard Martineau a raconté une anecdote vécue par un ami de Québec à Montréal.

«Selon Sophie Grégoire-Trudeau, les genres n’existent pas. L’âme humaine n’est pas genrée, ce n’est pas bon de diviser les gens en homme et femme...On est comme des tomates qui sont à la fois un fruit et un légume», raconte le commentateur.

C’est à ce moment de sa chronique diffusée au Québec Matin, que Richard Martineau a raconté l’histoire d’un ami de Québec, venu faire un tour à Montréal.

«Il décide d’aller prendre un verre dans un bar de la ''république indépendante du Plateau''. Il veut aller aux toilettes et il y a deux toilettes individuelles. Une pour femmes qui est libre, et une toilette pour hommes où il y a à peu près 15 gars en ligne.»

À un moment, Alex se tanne et décide d’aller dans la toilette pour femmes.

«Alors qu’il vient pour rentrer, un homme l’apostrophe et lui dit : ''mais monsieur, vous êtes un homme et vous allez dans les toilettes pour femmes!''. Il l’a regardé et lui a dit : ''qui te dit que je suis un homme? À l’intérieur je me sens femme.''»

Selon le chroniqueur, l’homme s’est sentie bien mal,, «il est devenu tout rouge. Il a dit ''je m’excuse je ne savais pas que vous étiez non genré... vous pouvez y aller''».