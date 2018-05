Manon Massé coincée dans un CHSLD

La co-porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, qui s'est cassé la jambe, se trouve dans un CHSLD pour suivre une réadaptation. Elle s'y trouve depuis un mois, et ce, malgré son intention de partir.

«Si j'allais au privé, est-ce que tu me signerais mon congé? La réponse c'est oui. Il n'y a pas les ressources dans le public nécessaires pour que je puisse prendre mon congé alors que si j'allais au privé, je pourrais le prendre aujourd'hui», déplore-t-elle.

La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques a subi un accident de ski le 22 avril dernier et s'est cassé le fémur de la jambe droite. Depuis, elle est obligée de rester dans un CHSLD qui comprend une unité de réadaptation pour une trentaine de patients.

Au début, elle suivait une séance de réadaptation par jour et pouvait retourner chez elle les fins de semaine. Lorsque les traitements ont été réduits à quatre jours, elle a demandé à pouvoir quitter et avoir ses traitements à l'externe, on lui a répondu que non.

«J'arrive à une étape où je suis prête à sortir, mais le manque de ressources, dans mon CLSC, dans mon autre service. Le manque de disponibilité et de ressources fait en sorte que je ne peux pas avoir le quatre jours de physiothérapie dont j'ai besoin», explique-t-elle.

«J'ai entendu des dizaines de fois M. Barrette dire en chambre qu'il n'y a eu zéro coupure et je vous le dis, il y a des coupures, il y a un impact sur le personnel, sur les services offerts à la population», martèle-t-elle.

Questionné par TVA Nouvelles sans savoir qu'il s'agissait du cas de Manon Massé, le ministre Barrette a refusé de commenter disant que cela relevait du bureau de la ministre Charlebois.

Du côté du bureau de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, on n'a également pas voulu commenter.