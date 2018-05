Mariah Carey a revendu sa bague de fiançailles

Les divas sont parfois sans pitié. Mariah Carey vient apparemment de vendre sa bague de fiançailles, deux ans après sa rupture avec son fiancé, le milliardaire James Packer. L'anneau orné de diamants, d'une valeur de 10 millions de dollars avait été conservé par la chanteuse après leur séparation, dans le cadre d'une procédure judiciaire. Elle aurait récemment décidé qu'elle avait besoin de s'en débarrasser.

«Mariah n'a jamais caché qu'elle voulait aller de l'avant dans sa vie et s'entourer d'ondes positives. Cela nécessitait qu'elle abandonne certaines de ses possessions matérielles, et ça incluait une vieille bague de fiançailles offerte par un ex-compagnon», a annoncé un porte-parole au New York Post.

D'après le journal, Mariah Carey aurait tenté de cacher la vente de la bague (pour 2 millions de dollars, soit un cinquième de que ce qu'elle a coûté) à un joaillier de Los Angeles, mais l'information a fini par couler.

Son équipe de communication réfute en tout cas l'idée qu'elle aurait décidé de vendre la bague parce qu'elle a besoin d'argent, expliquant qu'elle génère encore beaucoup de fonds grâce à ses morceaux, ses tournées, et ses résidences à travers le monde.

Par ailleurs, toujours d'après le camp de Mariah Carey, la bague n'aurait pas été vendue à perte, en tout cas pas autant que ce qui était annoncé, car sa valeur de 10 millions de dollars aurait été largement surestimée. James Packer appréciera.