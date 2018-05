Meghan et Harry en lune de miel au Canada?

Le duc et la duchesse de Sussex auraient choisi le Canada pour leur lune de miel!

Le site TMZ, spécialisé dans les vedettes, soutient que le prince Harry et son épouse vont séjourner au Fairmont Jasper Park Lodge, en Alberta.

http://www.fairmont.com/jasper/promotions/outlookcabin/

Le chalet «Outlook Cabin - The Royal Retreat (retraite royale)» aurait été sélectionné par Harry et Meghan pour leur séjour dont on ignore toujours les dates exactes.

Reconstruit en 2000 après un incendie, le chalet de 6000 pieds carrés a été refait d'après le design des lieux dans les années 1930.

C’est d’ailleurs à cette époque, en 1939, que le roi George VI et sa femme, la Reine mère Elizabeth, avaient logé dans ce prestigieux endroit niché en plein milieu du parc national Jasper.

Plus récemment, en 2005, la reine Elizabeth II et le prince Philip ont eux aussi séjourné dans le «Outlook Cabin - The Royal Retreat».

Selon TMZ, plusieurs célébrités ont également visité ce lieu historique, comme Anthony Hopkins, John Travolta et Bill Gates.

Le palais de Kensington n’a toutefois pas annoncé officiellement le lieu du voyage de noces des nouveaux mariés.

William et Kate, après leur union, en 2011, s’étaient envolés vers les Seychelles pour leur voyage nuptial.