Mort suspecte: le corps d’un homme est retrouvé dans le fleuve

Un cadavre présentant de possibles marques de violence a été sorti des eaux du fleuve Saint-Laurent, lundi, dans l’est de Montréal.

Le corps a d’abord été aperçu par un citoyen qui a appelé le 911 vers 14 h 30 près de l’intersection de la rue Notre-Dame et de l’avenue Saint-Cloud, dans le secteur de Montréal-Est. Il a ensuite été dirigé par une équipe du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) vers la descente de bateau de Pointe-aux-Trembles plus à l’est, soit près de l’intersection de la rue Notre-Dame et de la 36e Avenue.

Selon le Service de police de la Ville de Montréal, il s’agirait du corps d’un homme d’environ 30 ans.

En raison de possibles marques de violence observées sur le cadavre, la police traite le dossier comme une mort suspecte.

Des techniciens en identité judiciaire ont été dépêchés sur les lieux afin de recueillir le maximum d’indices pour élucider cette affaire.

Une autopsie sera pratiquée afin d’établir la cause du décès.